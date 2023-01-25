""Леопарды" будут подходить Украине": украинские политики поблагодарили Германию за танки

В среду, 25 января, канцлер Германии Олаф Шольц объявил о положительном решении по поставке Украине боевых танков "Leopard 2". Украинские политики выразили благодарность Берлину.

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил Берлина за решение о предоставлении танков.

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Резников поблагодарил Германию и всех партнеров

Резников пообещал "больше" решений.

Через 120 часов после "Рамштайна-8" мы получили одобрение для Leopard! Коалиция Leopard с партнерами сработала! Действительно, Leopard будут подходить Украине! Большое спасибо федеральному канцлеру Олафу Шольцу, моему коллеге Борису Писториусу, немецкому народу и всем, кто нас поддерживал! Будет больше! Слава Украине! – написал Резников в своем твиттере.

Кулеба призывает присоединиться к танковой коалиции

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что танковая коалиция сформирована. Он призвал новых партнеров, имеющих на вооружении танки Leopard 2, присоединиться к новой танковой коалиции.

"Все, кто сомневался, что это может произойти, теперь видят: для Украины и партнеров нет ничего невозможного. Я призываю всех новых партнеров, имеющих на вооружении танки Leopard 2, присоединиться к коалиции и предоставить их как можно больше. Сейчас они свободны", – написал Кулеба.

Шмигаль надеется на расширение коалиции

Премьер-министр Денис Шмигаль также выразил благодарность правительству Германии и всем странам, которые готовы передать Украине Leopard 2.

Германия предоставила разрешение другим странам на реэкспорт "леопардов" в Украину. Рассчитываем привлечь в танковую коалицию широкий круг партнеров, чтобы получить как можно больше танков в кратчайшие сроки. Благодарны Правительству Германии и всем странам, готовым передать Leopard 2 Украине,

– написал он.

Что известно о решении Германии