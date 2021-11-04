Лероса могут отстранить от 5 заседаний Рады из-за выходки со средним пальцем
Источник:"Новое время"
Александр Корниенко убежден, что нардепа Гео Лероса стоит наказать за его скандальную выходку в Раде. Во время выступления политик показал средний палец с трибуны.
Корниенко заявил, что в регламенте четко определена ответственность за оскорбление словами или жестами. По словам политика, все понимают: обращение в регламентный комитет точно будет.
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Именно он должен оперативно рассмотреть представление и предложить Раде дисциплинарные меры. В то же время Корниенко заявил, что они, к сожалению, ограничены.
Мы не можем лишать зарплаты или забирать мандат. Но мы можем отстранить от 5 заседаний. Я думаю, в этом случае Гео (Лерос – 24 канал) на это заслуживает,
– подчеркнул Корниенко.
Скандал с Леросом в Раде: главное
- Во время заседания Верховной Рады 4 ноября Лерос показал неприличный жест украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
- Свои действия политик прокомментировал словами, что не боится президента и его правоохранительные органы.
- Такие действия Лероса возмутили представителей "Слуги народа". Они заявили, что поведение нардепа недопустимо в сессионном зале парламента.