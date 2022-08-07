Получил подсрачники, будет стоять на коленях, – Лещенко о росдепутате, обещавшем убить немцев
Депутат госдумы устроил истерику в прямом эфире пропагандистской программы. Он пригрозил немецкому журналисту и сказал, что россия "придет и убьет там всех".
Этот депутат глуп, потому что показывает настоящее лицо россии и делает это нескрывая. Об этом в эфире 24 канала рассказал советник главы Офиса Президента Украины Сергей Лещенко.
Важно россияне больше не обстреливают Николаев из С-300: их разбили ВСУ
Он отметил, что это происходит несогласованно с руководством россии, а также вопреки попытке страны-агрессора как-то играть с немецким правительством.
Сергей Лещенко добавил, что этот депутат ломает информационный нарратив, который придумали россияне – якобы они миротворцы, освобождают Донбасс. То есть это выглядит как лицо российской агрессии "без макияжа".
То, что он транслирует – это официальная идеология ненависти, которая сейчас доминирует в российской политике,
– рассказал Сергей Лещенко.
Последствия между отношениями россии и Германии
По его словам, партия этого депутата попыталась отмежеваться, чтобы снять напряжение.
Я думаю, они получили такие "подсрачники", что теперь будут стоять на коленях еще несколько дней, чтобы вымолить себе помилование,
– прокомментировал Сергей Лещенко.
Он отметил, что с Германией путин хотел бы вступать в сговор, чтобы они покупали его газ, продавали турбины. Недаром Шредер был в россии, предлагая себя как посредника, который должен был снять высокое напряжение между москвой и Берлином. Именно поэтому, когда этот депутат выступил в эфире, в кремле этому не очень обрадовались и дали нагоняй.
Смотрите видео: Лещенко о заявлении российского депутата
Последние новости из россии
- Пока российские войска на фронте, разведка и дипломатия выполняют задачи, которые им "нарезает" кремль. А именно – перебить поставки иностранного вооружения Украине.
- Западные аналитики и иностранная разведка говорит о том, что российская армия понемногу "затихает", однако интенсивность войны не угасает. Похоже, что на зиму у них нет конкретных планов в войне против Украины.
- С начала полномасштабного вторжения в Украину ликвидировали по меньшей мере 10 российских генералов. Кроме того, многих военных командиров оккупантам пришлось менять.