Ахметов, Луценко и другие: Лещенко предположил, кто попадет под новые санкции СНБО

Совет нацбезопасности и обороны 24 июня может обсудить ограничения против украинцев, которые уже находятся под санкциями США. Списка этих людей в публичном доступе нет, но можно предположить, что это те лица, которым отказали в визе в США.

Такое мнение высказал журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко. По его словам, в США существует публичный и непубличный санкционный список.

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"Публичный список – это Виктор Медведчук, Игорь Коломойский с сыном, дочкой и женой, Андрей Деркач, Александр Дубинский, Андрей Телиженко, Александр Онищенко и еще несколько человек", – сказал Лещенко.

Кто может быть в непубличном санкционном списке

Как отметил журналист, в целом американская непубличная санкционная политика трудна для анализа, ведь эти фамилии сообщают лишь фигурантам. Однако есть много людей, которым отказали в визе. Они могут быть потенциально зачислены в этот непубличный санкционный список.

"Например, Олег Ляшко. Ему аннулировали американскую визу. Можно ли этот факт считать санкциями в отношении него? Думаю, да", – заверил Лещенко.

Есть еще несколько депутатов, которые хотели ехать в США, но им отменили эту поездку.

Были слухи и о Юрии Луценко. Он направлялся в Америку, а уже во время пересадки в аэропорту Амстердама – у него возникли вопросы с визой и ему отказали в посадке. Он тоже может быть в этом непубличном санкционном списке,

– подчеркнул журналист.

Также, по словам Лещенко, проблема с визами есть у таких лиц:

братьев Суркисов;

Рината Ахметова;

Дмитрия Фирташа;

Павла Фукса.

Также Лещенко отметил, что американцы в разное время имели вопросы к нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадиму Рабиновичу.

Почему у Фукса проблемы в США

Лещенко рассказал, что есть информация, как Фукс якобы шантажировал одного американского лоббиста Юрия Ванетика. Фукс якобы вымогал у него деньги.

Говорится, вероятно, о VIP-билете на инаугурацию Дональда Трампа, за который Фукс заплатил 200 тысяч долларов. Подробнее об этом журналист рассказал в своем блоге

"Поделилась ли Америка с украинскими властями непубличными списками санкций – неизвестно. Однако многие люди сейчас очень переживают, ведь знают, что им отказано в американской визе. Они боятся, что и Украина может ввести санкции", – подытожил Лещенко.

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