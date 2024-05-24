Вблизи Станицы Луганской пылает более 100 гектаров леса, оккупанты не могут его потушить
Источник:Артем Лисогор
Вблизи временно оккупированного поселка Станица-Луганская пылает более 100 гектаров леса. Оккупационные власти направили спасателей, но они не могут справиться со стихийным бедствием.
Председатель Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил, что россияне выжигают Луганщину не только в зоне активных боевых действий, но и на временно оккупированной территории.
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Оккупанты не могут справиться с пожаром
Лысогор сообщил, что в Станично-Луганском районе так называемые "пожарники ЛНР" никак не могут потушить лесной пожар.
Председатель Луганской ОВА сообщает, что на территории лесничества в Нижнетеплом горит лес площадью в 110 гектаров. Оккупационные власти направили на место пожара шесть подразделений "МЧС", но огонь продолжает распространяться.
Населенные пункты Нижнетеплое и Петровка – охвачены дымом. Но оккупантам безразлично на людей. В очередной раз они доказывают это своей халатностью,
– добавил Артем Лысогор.
Россия несет в Украину сплошное бедствие
- С начала полномасштабного вторжения россия нанесла Украине и нашей окружающей среде непоправимый вред. Так, убытки от экологической катастрофы в результате подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС достигают 146,4 миллиарда гривен.
- От поднятия воды пострадали 1144 домохозяйства, а площадь подтопленных лесов составляет 63 447 гектаров.
- Ориентировочные убытки, вызванные войной по расчетам Государственной экологической инспекции составляют 2,446 триллиона гривен.
- Также работниками Государственной экологической инспекции задокументировано 4926 фактов причинения вреда окружающей среде в результате вооруженной агрессии России.
- Кроме того, атмосферному воздуху россияне нанесли ущерб на 1,17 триллионов гривен, земельным ресурсам на 1,09 триллионов гривен, водным ресурсам на 83,85 миллиарда гривен.