"Подбадривает" население: политолог предположил, чего ждать после обвала дома в России

Режим Путина, скорее всего, организовал обвал дома в Белгороде, чтобы повлиять и на собственное население, и на Запад. Конечно, пропагандисты сейчас будут искать здесь мифический "украинский след".

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной, отметив, что обвал дома в Белгороде российский режим организовал по ряду причин. Прежде всего они хотят повлиять на свое население.

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Вероятнее всего, это было сделано, чтобы "подбодрить" российское население. Их нужно подтолкнуть на дальнейшую мобилизацию.

Скорее всего это сделали, чтобы "взбодрить" население после выборов. Что-то вроде "вперед на Харьков, потому что они нас обстреливают". Если же не обстрел, то приплетут какую-то "террористическую организацию". Придумают какой-то "украинский след",

– подчеркнул Лесной.

Также хотят повлиять на Запад

Как отметил Лесной, еще одна цель Путина – обосновать миру, почему они хотят сделать так называемую "санитарную зону" в Харьковской области. Только почему-то в России не задаются вопросом, что никаких проблем в Белгороде не было, пока Россия не начала полномасштабную войну.

Случилось это событие. И сейчас пропагандисты будут "забрасывать" туда все акции, которые планировали. Первое – это мобилизация. Хотят побудить народ идти на войну. Затем будут давить на Запад, чтобы там не давали Украине оружие. Придумают "французский или американский" след. Россияне делают эти акции влияния буквально "веером". Запустят 10 спецопераций. Одна выгорит – и уже им хорошо,

– подчеркнул Лесной.

Обвал дома в Белгороде: кратко