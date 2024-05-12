"Подбадривает" население: политолог предположил, чего ждать после обвала дома в России
Режим Путина, скорее всего, организовал обвал дома в Белгороде, чтобы повлиять и на собственное население, и на Запад. Конечно, пропагандисты сейчас будут искать здесь мифический "украинский след".
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной, отметив, что обвал дома в Белгороде российский режим организовал по ряду причин. Прежде всего они хотят повлиять на свое население.
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Вероятнее всего, это было сделано, чтобы "подбодрить" российское население. Их нужно подтолкнуть на дальнейшую мобилизацию.
Скорее всего это сделали, чтобы "взбодрить" население после выборов. Что-то вроде "вперед на Харьков, потому что они нас обстреливают". Если же не обстрел, то приплетут какую-то "террористическую организацию". Придумают какой-то "украинский след",
– подчеркнул Лесной.
Также хотят повлиять на Запад
Как отметил Лесной, еще одна цель Путина – обосновать миру, почему они хотят сделать так называемую "санитарную зону" в Харьковской области. Только почему-то в России не задаются вопросом, что никаких проблем в Белгороде не было, пока Россия не начала полномасштабную войну.
Случилось это событие. И сейчас пропагандисты будут "забрасывать" туда все акции, которые планировали. Первое – это мобилизация. Хотят побудить народ идти на войну. Затем будут давить на Запад, чтобы там не давали Украине оружие. Придумают "французский или американский" след. Россияне делают эти акции влияния буквально "веером". Запустят 10 спецопераций. Одна выгорит – и уже им хорошо,
– подчеркнул Лесной.
Обвал дома в Белгороде: кратко
- Утром 12 мая в Белгороде обвалился подъезд одного из многоэтажных домов. Пока непонятно, что именно там произошло. Подробнее об инциденте читайте в материале 24 Канала.
- OSINT-аналитик Tendar проанализировал обвал дома в Белгороде. Он заметил, что это ему напоминает события, которые произошли в Москве в 1999 году. Одна из возможных причин – подрыв многоэтажки изнутри. Он добавил, что нельзя исключить и версию со взрывом газа. Российская инфраструктура сильно разрушается, поэтому иногда трудно определить – это теракт, халатность или несчастный случай.
- Подъезд обвалился с первого по десятый этаж. Потом там еще и обрушилась крыша здания.