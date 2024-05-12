Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний, зауваживши, що обвал будинку в Бєлгороді російський режим організував з низки причин. Насамперед вони хочуть вплинути на своє населення.

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Найімовірніше, це було зроблено, аби "підбадьорити" російське населення. Їх потрібно підштовхнути на подальшу мобілізацію.

Скоріш за все це зробили, щоб "підбадьорити" населення після виборів. Щось на кшталт "впєрьод на Харьков, потомушта ані нас абстрєливают". Якщо ж не обстріл, то приплетуть якусь "терористичну організацію". Придумають якийсь "український слід",

– підкреслив Лісний.

Також хочуть вплинути на Захід

Як наголосив Лісний, ще одна мета Путіна – обґрунтувати світу, чому вони хочуть зробити так звану "санітарну зону" в Харківській області. Тільки чомусь в Росії не ставлять собі питання, що жодних проблем в Бєлгороді не було, доки Росія не почала повномасштабну війну.

Сталася оця подія. І зараз пропагандисти будуть "закидати" туди усі акції, які планували. Перше – це мобілізація. Хочуть спонукати народ йти на війну. Потім будуть тиснути на Захід, щоб там не давали Україні зброю. Придумають "французький чи американський" слід. Росіяни роблять ці акції впливу буквально "віялом". Запустять 10 спецоперацій. Одна вигорить – і вже їм добре,

– підкреслив Лісний.

Обвал будинку в Бєлгороді: коротко