Уничтожено более 10 тысяч зданий: в Калифорнии подводят печальные итоги масштабных лесных пожаров

Вблизи Лос-Анджелеса бушует несколько крупных лесных пожаров в разных районах. Из-за этого более 100 тысяч человек пришлось эвакуировать, а тысячи зданий уничтожены пламенем. Не обошлось без погибших.

Из-за масштабных возгораний на Голливудских холмах объявили чрезвычайную ситуацию. Спутниковые снимки зафиксировали много мест локализации пожаров. Борьба со стихийным бедствием продолжается. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на АР.

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Люди бежали из горящих зданий

Из-за сильных лесных пожаров в Палисейдсе, к западу от Лос-Анджелеса, в Итоне, к северу от Пасадены, и Сансете на Голливудских холмах сгорели тысячи домов. Пламя охватило жилые здания и предприятия, из которых в срочном порядке спасали людей. В приказе об эвакуации в целом есть 130 тысяч жителей.

По меньшей мере 10 человек по состоянию на сейчас погибли из-за пожара. Однако это количество может расти, когда спасательные бригады начнут разбирать завалы.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом отметил, что масштабные возгорания ликвидируют более 1 400 пожарных. Команды помощи прибыли из Орегона, Вашингтона, Юты, Нью-Мексико и Аризоны.

Лесные пожары, которые охватили район Пасифик-Палисейдс в Лос-Анджелесе, заставили спасаться нескольких известных американских звезд.

Последствия масштабных лесных пожаров в Калифорнии / Фото АР

Проблемы с электроэнергией из-за лесных пожаров в Калифорнии

Уже в среду, когда лесные пожары стали более масштабными, без света остались более 450 тысяч человек.

Также было существенно повреждено канализационную и водопроводную инфраструктуру во всей Южной Калифорнии.

Правительство пока не говорит о размере ущерба из-за катастрофы. Но частная компания AccuWeather сейчас оценивает ущерб и экономический ущерб в результате пожаров в 135–150 миллиардов долларов.

Огонь распространяется ветром

Тушение лесных пожаров осложнял мощный ветер Санта-Ана, порывы которого местами достигали более 112 километров в час. Метеорологи предупредили, что быстро распространять огонь могут даже слабые порывы, но уже во вторник в Калифорнии снова могут бушевать сильные ветры.

Мародеры обворовывали сгоревшие дома

Местные власти следят, чтобы мародеры не воспользовались кризисом, чтобы обокрасть здания. Уже по меньшей мере 20 человек были арестованы за кражи.

Дополнительные финансы для преодоления пожаров

Президент США Джо Байден одобрил дополнительное финансирование, чтобы помочь Калифорнии преодолеть пожары. Оно покроет 100% стоимости вывоза опасных материалов, временных убежищ, зарплат спасателям и мер для защиты жизни.

Байден сказал, что он не в состоянии ответить, будет ли Калифорния продолжать получать федеральное финансирование для борьбы с пожарами после того, как новоизбранный президент Дональд Трамп вступит в должность 20 января. "Я молюсь Богу, чтобы они получали", - сказал Байден.

Напомним, лесные возгорания в Калифорнии охватили 142 квадратных километра. Этот пожар стал самым разрушительным в истории Лос-Анджелеса. Более 5 300 сооружений было повреждено или разрушено только в прибрежном районе Пасифик-Палисейдс, а в целом в регионе уничтожено более 10 тысяч зданий.

Из-за чрезвычайной ситуации в регионе отменили ряд спортивных и культурных мероприятий, а также приостановили съемки нескольких сериалов.