Из-за страшных пожаров в Турции туристы ночуют на пляжах

Огонь от лесных пожаров в Турции добрался до курортного Мармариса. Паники среди властей и руководства гостиниц пока нет, но туристы решают ночевать на пляжах.

Ситуация на одном из самых популярных курортов Мармариса пока спокойная. Об этом СМИ рассказала украинка Ольга Бугай, отдыхающая в Турции.

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В воздухе – вертолеты и едкий дым

Паники среди людей в Мармарисе пока нет. Огонь довольно близко подбирается к отелям, в небе стоит запах дыма. Постоянно слышно и видно вертолеты, которые тушат огонь, сбрасывая воду с неба.

Как отмечают очевидцы, все службы работают на отлично. Работники гостиниц также немедленно реагируют.

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Однако некоторые отдыхающие стараются быть ближе к берегу и ночевали на пляжах. Впрочем, общее настроение людей не паническое.

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