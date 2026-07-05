Об этом сообщает AP со ссылкой на пожарную службу Греции и BFMTV.

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Что известно о пожарах, охвативших Европу?

Вечером 4 июля вблизи греческого города Салоники вспыхнул масштабный лесной пожар. Из-за стремительного распространения огня власти эвакуировали жителей трех населенных пунктов, а также людей с особыми потребностями из социального учреждения.

По данным Греческой пожарной службы, возгорание возникло около 20:30 в горной местности и быстро перекинулось на равнины, охватив преимущественно кустарники. Жилые дома не пострадали, однако огонь повредил несколько предприятий. Жители населенных пунктов Антуполи, Филотей и Галини получили SMS-сообщения с призывом немедленно покинуть опасную территорию.

Также было эвакуировано учреждение, где находились 157 человек с особыми потребностями. Около 120 человек разместили в спортивном комплексе, а остальных доставили в психиатрическую больницу.

Очевидцы сообщали, что пламя было видно из разных районов Салоник, а во время пожара раздавались взрывы из-за возгорания легковоспламеняющихся материалов на территории предприятий. Густой дым накрыл несколько пригородов города. Ночью полиция задержала 76-летнего мужчину по подозрению в поджоге. По информации пожарной службы, во время задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Масштабный пожар в Греции / Фото AP

Между тем сложная ситуация сохраняется и на юге Франции. По информации BFMTV, больше всего пострадал департамент Восточные Пиренеи, где всего за одну ночь огонь уничтожил около 930 гектаров леса вблизи населенного пункта Тревиллаш. К ликвидации пожара привлечено более 580 спасателей. Из-за сложного горного рельефа, сильного ветра и экстремальной жары локализовать огонь пока не удается.

Несмотря на это, эвакуация населения пока не объявлена. Французские метеорологи предупредили об очень высоком риске возникновения пожаров сразу в семи департаментах страны. Температура воздуха в отдельных районах достигает 38–40 градусов, а сильные порывы ветра только ускоряют распространение пламени.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что сезон лесных пожаров в этом году начался примерно на месяц раньше, чем обычно. По его словам, сочетание рекордной жары, засухи и сильных ветров может сделать этот сезон одним из самых тяжелых за последние годы.



Ликвидация масштабного лесного пожара во Франции / Фото AFP

Напомним, в Украине бушует масштабный лесной пожар. В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается ликвидация пожаров, возникших после падения обломков российских беспилотников. Один из пожаров уже удалось потушить, на других участках спасатели продолжают локализовывать очаги возгорания. По данным ГАЧС, радиационный фон остается в пределах нормы. В то же время дым от пожаров ухудшил качество воздуха в Киеве и части Киевской области. По данным спутникового мониторинга, шлейфы загрязненного воздуха простирались на расстояние до 170 километров.