Про це пише AP з посиланням на пожежну службу Греції та BFMTV.

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Що відомо про пожежі, які накрили Європу?

Увечері 4 липня поблизу грецького міста Салоніки спалахнула масштабна лісова пожежа. Через стрімке поширення вогню влада евакуювала мешканців трьох населених пунктів, а також людей з особливими потребами із соціального закладу.

За даними Грецької пожежної служби, займання виникло близько 20:30 у гірській місцевості та швидко перекинулося на рівнини, охопивши переважно чагарники. Житлові будинки не постраждали, однак вогонь пошкодив кілька підприємств. Мешканці населених пунктів Антуполі, Філотей та Галіні отримали SMS-повідомлення із закликом негайно залишити небезпечну територію.

Також було евакуйовано заклад, де перебували 157 людей з особливими потребами. Близько 120 осіб розмістили у спортивному комплексі, а решту перевезли до психіатричної лікарні.

Очевидці повідомляли, що полум'я було видно з різних районів Салонік, а під час пожежі лунали вибухи через займання легкозаймистих матеріалів на території підприємств. Густий дим накрив кілька передмість міста. Уночі поліція затримала 76-річного чоловіка за підозрою у підпалі. За інформацією пожежної служби, під час затримання він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Масштабна пожежа у Греції / Фото AP

Тим часом складна ситуація зберігається і на півдні Франції. За інформацією BFMTV, найбільше постраждав департамент Східні Піренеї, де лише за одну ніч вогонь знищив близько 930 гектарів лісу поблизу населеного пункту Тревіллаш. До ліквідації пожежі залучено понад 580 рятувальників. Через складний гірський рельєф, сильний вітер та екстремальну спеку локалізувати вогонь поки не вдається.

Попри це, евакуацію населення наразі не оголошували. Французькі метеорологи попередили про дуже високий ризик виникнення пожеж одразу у семи департаментах країни. Температура повітря в окремих районах сягає 38–40 градусів, а сильні пориви вітру лише прискорюють поширення полум'я.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив, що сезон лісових пожеж цього року розпочався приблизно на місяць раніше, ніж зазвичай. За його словами, поєднання рекордної спеки, посухи та сильних вітрів може зробити цей сезон одним із найважчих за останні роки.



Ліквідація масштабної лісової пожежі у Франції / Фото AFP

Нагадаємо, масштабна лісова пожежа вирує в Україні. У Чорнобильській зоні відчуження триває ліквідація пожеж, що виникли після падіння уламків російських безпілотників. Одну з пожеж уже вдалося загасити, на інших ділянках рятувальники продовжують локалізовувати осередки займання. За даними ДАЗВ, радіаційний фон залишається в межах норми. Водночас дим від пожеж погіршив якість повітря у Києві та частині Київської області. За даними супутникового моніторингу, шлейфи забрудненого повітря простягалися на відстань до 170 кілометрів.