В России массово горят леса, однако ресурсы идут на войну против Украины, – ЦПД

В России бушуют масштабные лесные пожары. Больше всего от них страдает Забайкалье – огонь подошел почти вплотную к столице региона – города Чита.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ЦПД.

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Лесные пожары в России

В ЦПД отмечают, что к попытке остановить пламя привлекаются государственные служащие и бюджетники, которые не имеют ни навыков, ни надлежащих средств защиты. Поэтому, первых заставляют брать отпуска за свой счет, чтобы бороться с пожарами.

С начала полномасштабной войны ситуация с лесными пожарами в России ухудшилась. Только в мае этого года в Забайкалье выгорели более 4,3 миллиона гектаров лесов. Между тем российские СМИ пытаются замалчивать проблему.

Российские чиновники явно не имеют мотивации бороться с пожарами, ведь главное, чего от них требует Кремль – тратить большинство финансовых и организационных ресурсов на войну против Украины,

– подчеркивают в ЦПД.