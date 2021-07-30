Лесные пожары в Турции: где распространяется огонь – карта

30 июля 2021 , 15:11
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Источник:

24 канал

Масштабные лесные пожары, которые вспыхнули в Турции 28 июля, продолжают терроризировать местных и туристов. По состоянию на 30 июля огонь охватил все южное побережье страны.

Какие именно регионы пострадали и куда движутся лесные пожары – читайте в материале 24 канала.

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Масштабные пожары, вспыхнувшие в городе Манавгат, быстро распространились почти по всему южному побережью Турции. Этому способствовал сильный ветер и жара до +50 градусов. Поэтому, по состоянию на 30 июля от огня пострадали 11 городов, некоторые из них популярные среди туристов.

Где бушуют лесные пожары

  • Манавгат,
  • Аксеки,
  • Козан,
  • Мерсин,
  • Кахраманмараш,
  • Кайсери,
  • Османие,
  • Емет,
  • Деринце,
  • Мармарис,
  • Датча,
  • Бодрум,
  • Дидим.


В каких регионах Турции бушуют лесные пожары / Фото Trendsmap

Какая ситуация в разных уголках Турции

Заметим, что в общей сложности от огня пострадали почти 200 человек, число жертв увеличилось до 4. Трое из них получили смертельные ранения в городе-эпицентре огня – Манавгате. Сообщается, что это не туристы, а местные жители.

Информация о четвертой жертве поступила вечером 29 июля. Как сообщил Бекир Пакдемирли в Мармарисе погиб мужчина. Более подробной информации о погибшем пока нет.

Обратите внимание! По данным консула Украины в Турции, в стране сейчас находится около 100 тысяч украинских туристов. Предварительно, пострадавших среди них нет.

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Автор: Альона Захарова