Лесные пожары в Турции: где распространяется огонь – карта
Источник:24 канал
Масштабные лесные пожары, которые вспыхнули в Турции 28 июля, продолжают терроризировать местных и туристов. По состоянию на 30 июля огонь охватил все южное побережье страны.
Какие именно регионы пострадали и куда движутся лесные пожары – читайте в материале 24 канала.
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Масштабные пожары, вспыхнувшие в городе Манавгат, быстро распространились почти по всему южному побережью Турции. Этому способствовал сильный ветер и жара до +50 градусов. Поэтому, по состоянию на 30 июля от огня пострадали 11 городов, некоторые из них популярные среди туристов.
Где бушуют лесные пожары
- Манавгат,
- Аксеки,
- Козан,
- Мерсин,
- Кахраманмараш,
- Кайсери,
- Османие,
- Емет,
- Деринце,
- Мармарис,
- Датча,
- Бодрум,
- Дидим.
В каких регионах Турции бушуют лесные пожары / Фото Trendsmap
Какая ситуация в разных уголках Турции
- В Мармарисе тысячи туристов были вынуждены ночевать на пляжах. Все из-за того, что огонь довольно тесно подбирается к отелям, в небе стоит запах дыма.
- В Бодруме также неспокойно. Огонь туда добрался 29 июля. Туристы делятся жуткими кадрами "адского" отдыха.
- В провинции Мугла лесные пожары подошли вплотную к нескольким отелям. Туристов эвакуировали на пляж с помощью кораблей.
- В Сиде туристы и местные страдали от сильного запаха гари и пепла. Люди могли выходить из номеров только поздно вечером.
Заметим, что в общей сложности от огня пострадали почти 200 человек, число жертв увеличилось до 4. Трое из них получили смертельные ранения в городе-эпицентре огня – Манавгате. Сообщается, что это не туристы, а местные жители.
Информация о четвертой жертве поступила вечером 29 июля. Как сообщил Бекир Пакдемирли в Мармарисе погиб мужчина. Более подробной информации о погибшем пока нет.Обратите внимание! По данным консула Украины в Турции, в стране сейчас находится около 100 тысяч украинских туристов. Предварительно, пострадавших среди них нет.
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