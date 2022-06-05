Летает прямо над головой, – Братчук снова призвал одесситов не подвергаться опасности

Пляжи Одессы заминированы на случай высадки русского десанта. Однако есть случаи, когда местные пытаются попасть к морю, несмотря на все риски.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в очередной раз призвал одесситов и гостей города не подвергаться опасности. Он рассказал 24 каналу, что случаи, когда люди пытаются попасть на заминированные пляжи, иногда фиксируют и распространяют в соцсетях.

Даже побережье может быть линией обороны: одесситов призывали не ходить на пляжи

Главное – не забывать, что война, – Братчук

Сергей Братчук отметил, что нарушителей пытаются вытаскивать из воды даже сами одесситы. Таким образом они помогают патрульной полиции.

Сейчас люди приезжают в Одессу и пытаются отдохнуть в городе, но забывают о необходимых мерах безопасности во время военного положения.

Главное – не забывать, что война это во-первых. Во-вторых, меры безопасности. Постоянные ракетные обстрелы – оно летает прямо над головой,

– отметил представитель Одесской ОВА.

По его словам, наработана конкретная инструкция (прописана достаточно жестко), где предусмотрена ответственность по выполнению мер безопасности во время войны. В частности, там есть пункт – не упускать людей на пляже. За соблюдением важных правил тщательно следят.

Опасность на пляжах Украины: главное

Акватория и побережье Черного моря заминированы. Все это из-за угрозы высадки вражеского десанта, который может сдержать от продвижения именно взрывчатка. В частности, говорится не только об одесских пляжах, а обо всем побережье Одесской области, сообщил Сергей Братчук.

В то же время неоднократно призывали людей осторожничать и избегать побережья и вод Черного моря и в оперативном командовании "Юг". Морские мины на побережье выбрасывают слишком часто, поэтому гулять по пляжам запрещено.

Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк пояснила, что даже побережье может быть линией обороны и призвала не ходить на пляжи хотя бы из солидарности к тем, кто защищает Украину от захватчиков.

Во время войны жителям Николаева также запретили приближаться к воде, что постановил исполнительный комитет Николаевского городского совета. Также запрещено использовать плавучие средства и устанавливать водные аттракционы, в частности.

Обратите внимание, что кафиры разбросали мины на побережье Лазурного в Херсонской области. Из-за циничного преступления россиян, 3 июня на одну из мин уже наступили 3 гражданских.

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