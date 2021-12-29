Летают "байрактары": блогер опубликовал видео с уничтожением авто на российских номерах
Источник:InfoCar.ua
Украинский автоблогер Павел Кащук опубликовал видео с якобы уничтожением автомобиля Infiniti. Автомобиль был на российских номерах.
Автоблогер таким образом анонсировал обзор нового автомобиля Infinity. Пользователи соцсетей оценили юмор Павла Кащука.
Обратите внимание Применение Bayraktar было вынужденным, Украина не нарушает минские соглашения, – Резников
Авто "уничтожил" Bayraktar
Павел Кищук приехал в Баку для того чтобы снять обзор на автомобиль Infiniti. Во это время блогер выяснил, что автомобиль на самом деле на российских номерах, поэтому решил немного "пошутить".
Сначала блогер "выразил беспокойство".
Как мы теперь будем снимать? Здесь же "Байрактары" летают,
– сказал блогер.
После этого он убежал от автомобиля, в который "попала ракета" ударного беспилотника Bayraktar. Видео Кищук опубликовал с подписью "Да будет ярким и горячим весь Новый год".
В завершение, после якобы уничтожения автомобиля, на видео слышна фраза из популярной компьютерной игры "Контртеррористы победы".
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Что известно о беспилотнике Bayraktar
- Bayraktar TB2 – это турецкий ударный беспилотник нового поколения, активно применяемый в вооруженных конфликтах, в частности на Ближнем Востоке. Украина закупила его еще в 2019 году.
- Однако впервые его использовали 26 октября 2021 года на Донбассе.
- Применение Bayraktar вызвало истерику в Кремле и у российских пропагандистов. В сторону Украины сразу же посыпались обвинения о нарушении минских соглашений и желании к эскалации конфликта.
- В Украине планируют запустить полномасштабное производство турецких беспилотников Bayraktar TB2. Дроны смогут использовать как для нужд Вооруженных сил Украины, так и для поставок иностранным заказчикам.