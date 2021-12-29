Летают "байрактары": блогер опубликовал видео с уничтожением авто на российских номерах

Украинский автоблогер Павел Кащук опубликовал видео с якобы уничтожением автомобиля Infiniti. Автомобиль был на российских номерах.

Автоблогер таким образом анонсировал обзор нового автомобиля Infinity. Пользователи соцсетей оценили юмор Павла Кащука.

Обратите внимание Применение Bayraktar было вынужденным, Украина не нарушает минские соглашения, – Резников

Авто "уничтожил" Bayraktar

Павел Кищук приехал в Баку для того чтобы снять обзор на автомобиль Infiniti. Во это время блогер выяснил, что автомобиль на самом деле на российских номерах, поэтому решил немного "пошутить".

Сначала блогер "выразил беспокойство".

Как мы теперь будем снимать? Здесь же "Байрактары" летают,

– сказал блогер.

После этого он убежал от автомобиля, в который "попала ракета" ударного беспилотника Bayraktar. Видео Кищук опубликовал с подписью "Да будет ярким и горячим весь Новый год".

В завершение, после якобы уничтожения автомобиля, на видео слышна фраза из популярной компьютерной игры "Контртеррористы победы".

"Уничтожение" автомобиля с российскими номерами: эпичное видео

Что известно о беспилотнике Bayraktar