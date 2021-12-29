Автоблогер таким чином анонсував огляд на новий автомобіль Infinity. Користувачі соцмереж оцінили гумор Павла Кащука.

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Авто "знищив" Bayraktar

Павло Кищук приїхав у столицю Азербайджану – Баку для того, щоб зняти огляд на автомобіль Infiniti. Під час цього блогер з'ясував, що автівка насправді на російських номерах, тому вирішив трішки "пожартувати".

Спершу блогер "висловив занепокоєння".

Як ми тепер будемо знімати? Тут же "Байрактари" літають,

– сказав блогер.

Після цього він втік від автомобіля, у який "влучила ракета" ударного безпілотника Bayraktar. Відео Кищук опублікував з підписом "Хай буде яскравим і гарячим весь Новий рік".

На завершення, після нібито знищення автомобіля, на відео чути фразу з популярної комп'ютерної гри "Контртерористи перемогли".

"Знищення" автомобіля з російськими номерами: епічне відео

Що відомо про безпілотник Bayraktar