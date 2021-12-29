Автоблогер таким чином анонсував огляд на новий автомобіль Infinity. Користувачі соцмереж оцінили гумор Павла Кащука.
Зверніть увагу Застосування Bayraktar було вимушеним, Україна не порушує мінські угоди, – Резніков
Авто "знищив" Bayraktar
Павло Кищук приїхав у столицю Азербайджану – Баку для того, щоб зняти огляд на автомобіль Infiniti. Під час цього блогер з'ясував, що автівка насправді на російських номерах, тому вирішив трішки "пожартувати".
Спершу блогер "висловив занепокоєння".
Як ми тепер будемо знімати? Тут же "Байрактари" літають,
– сказав блогер.
Після цього він втік від автомобіля, у який "влучила ракета" ударного безпілотника Bayraktar. Відео Кищук опублікував з підписом "Хай буде яскравим і гарячим весь Новий рік".
На завершення, після нібито знищення автомобіля, на відео чути фразу з популярної комп'ютерної гри "Контртерористи перемогли".
"Знищення" автомобіля з російськими номерами: епічне відео
Що відомо про безпілотник Bayraktar
- Bayraktar TB2 – це турецький ударний безпілотник нового покоління, який активно застосовують у збройних конфліктах, зокрема на Близькому Сході. Україна закупила його ще у 2019 році.
- Однак уперше його використали 26 жовтня 2021 року на Донбасі.
- Застосування Bayraktar викликало істерику в Кремлі та російських пропагандистів. У сторону України одразу ж посипалися звинувачення про порушення мінських угод та про бажання до ескалації конфлікту.
- Попри те, В Україні планують запустити повномасштабне виробництво турецьких безпілотників Bayraktar TB2. Дрони зможуть використовувати як для потреб Збройних сил України, так і для постачання іноземним замовникам.