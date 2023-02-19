Надежды Путина напрасны: почему Китаю невыгодно давать России летальное оружие

Власти Китая анонсировали документ, в котором представят свое видение урегулирования войны России против Украины. В Кремле надеются, что Пекин примет сторону России.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев. В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай рассматривает возможность предоставления России летальной "помощи".

Смотрите также Пекин внимательно следит за тем, как завершится война в Украине: почему беспокоятся США

США предупредили официальный Пекин по поводу серьезных последствий в случае таких шагов.

Прагматическая позиция Пекина

Однако, по мнению Пономарева, Китай, до сих пор условно державшийся в стороне от войны России против Украины, вряд ли изменит свою позицию.

Китай будет придерживаться нейтралитета просто с рациональной точки зрения. Зачем ему становиться на одну или другую сторону?

– отметил экс-депутат Госдумы.

По мнению Пономарева, не вмешиваясь в войну, Пекин получит только плюсы, причем – при любом развитии событий.

Если Россия выиграет в войне, это будет означать ослабление НАТО и откроет определенную возможность для Китая атаковать Тайвань.

Если Россия проиграет, то Китай значительно усилит свое влияние на российскую Сибирь и те природные ресурсы, которые там есть.

Илья Пономарев объяснил позицию Китая: смотрите видео

Китаю невыгодно вмешиваться в войну

Если же Пекин открыто поддержит Россию в войне, то получит для себя только проблемы.

Если китайцы будут вмешиваться в этот конфликт, это может вызвать для них трудности из-за санкций со стороны США. Также возникнет конфликт с Западом,

– сказал бывший депутат Госдумы.

Он добавил, что именно поэтому Пекин никуда не торопится. Ведь сейчас у Китая даже есть возможность поторговаться с Западом и получить определенные привилегии.

Поможет ли Китай России летальным оружием

Пономарев отметил, что, учитывая такую линию поведения, Пекин вряд ли предоставит России летальное оружие.

"Китай будет крутиться вокруг этого вопроса, но ничего делать не будет. Если Путин на что-то там надеется, то эти надежды напрасны", – подчеркнул Пономарев.

Позиция Китая по поводу войны в Украине: последние новости