Про це 24 Каналу розповів колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов. Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай розглядає можливість надання Росії летальної "допомоги".

Дивіться також Пекін уважно стежить за тим, як завершиться війна в Україні: через що непокояться США

США попередили офіційний Пекін щодо серйозних наслідків у разі таких кроків.

Прагматична позиція Пекіна

Однак, на думку Пономарьова, Китай, який до цього часу умовно тримався осторонь від війни Росії проти України, навряд чи змінить свою позицію.

Китай буде дотримуватися нейтралітету просто з раціональної точки зору. Навіщо йому ставати на один чи інший бік?

– зауважив ексдепутат Держдуми.

На думку Пономарьова, не втручаючись у війну, Пекін матиме для себе лише плюси, причому – за будь-якого розвитку подій.

Якщо Росія виграє у війні, це означатиме послаблення НАТО і відкриє певну можливість для Китаю атакувати Тайвань.

Якщо ж Росія програє, то Китай значно посилить свій вплив на російський Сибір та ті природні ресурси, які там є.

Ілля Пономарьов пояснив позицію Китаю: дивіться відео

Китаю невигідно втручатися у війну

Натомість якщо Пекін відкрито підтримає Росію у війні, то отримає для себе лише проблеми.

Якщо китайці будуть втручатися в цей конфлікт, це може спричинити для них труднощі через санкції з боку США. Також виникне конфлікт з Заходом,

– сказав колишній депутат Держдуми.

Він додав, що саме через це Пекін нікуди не квапиться. Адже зараз Китай навіть має можливість поторгуватися з Заходом і отримати певні привілеї.

Чи допоможе Китай Росії летальною зброєю

Пономарьов зазначив, що, зважаючи на таку лінію поведінки, Пекін навряд чи надасть Росії летальну зброю.

"Китай буде крутитися навколо цього питання, але нічого робити не буде. Якщо Путін на щось там сподівається, то ці надії марні", – наголосив Пономарьов.

Позиція Китаю щодо війни в Україні: останні новини