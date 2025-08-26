Военный вертолетчик с позывным "Крыжик" поделился щемящей историей, которая произошла в Донецкой области, передает 24 Канал.

Как летчики отблагодарили пожилую пару за доброту?

Он рассказал, что каждый раз, когда он с экипажем отправлялся на боевую работу, их путь пролегал мимо небольшой хижины. Возле нее – независимо от того, который был час утра или вечера – защитников ждали дедушка с бабушкой. Они выходили к воротам, улыбались и махали летчикам желто-голубым флагом.

Знаете, это было нечто большее, чем просто знак внимания. Это было ощущение дома, тепла, поддержки. Это был тот маленький, но такой бесценный луч добра, который придавал сил, когда ты идешь в неизвестность. Каждый их взмах рукой был молчаливым: "Мы с вами. Мы верим в вас. Возвращайтесь живыми",

– отметил "Крыжик".

Такое искреннее сопереживание от местных воины не могли оставить без ответа. Они купили для супругов хлеб, колбасу, конфеты и другие вкусности и сбросили им пакетик с неба.

