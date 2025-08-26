Військовий вертолітник із позивним "Крижик" поділився щемкою історією, яка сталася на Донеччині, передає 24 Канал.

Дивіться також Належну увагу приділяємо Донеччині та Запоріжжю: Зеленський провів нараду з військовими

Як льотчики віддячили літній парі за доброту?

Він розповів, що кожного разу, коли він з екіпажем вирушав на бойову роботу, їхній шлях пролягав повз невеличку хатину. Біля неї – незалежно від того, яка була година ранку чи вечора – захисників чекали дідусь із бабусею. Вони виходили до воріт, усміхалися й махали льотчикам жовто-блакитними стягом.

Знаєте, це було щось більше, ніж просто знак уваги. Це було відчуття дому, тепла, підтримки. Це був той маленький, але такий безцінний промінь добра, який додавав сил, коли ти йдеш у невідомість. Кожен їхній помах рукою був мовчазним: "Ми з вами. Ми віримо у вас. Повертайтесь живими",

– зазначив "Крижик".

Таке щире співпереживання від місцевих воїни не могли залишити без відповіді. Вони купили для подружжя хліб, ковбасу, цукерки та інші смаколики та скинули їм пакуночок з неба.

Як льотчики віддячили бабусі та дідусю: дивіться відео