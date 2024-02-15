Летело более 10 ракет, есть попадания, – Садовый рассказал об обстреле Львова
Россия на рассвете атаковала Львов ракетами с самолетов Ту-95 мс. Андрей Садовый сообщил, что враги выпустили по городу более 10 ракет.
Взрывы во Львове раздавались, начиная с 6:33 по 6:42 15 февраля 2024 года. К сожалению, есть раненые.
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Что известно об атаке врага по Львову
По предварительной информации, на наш регион летело более 10 ракет. ПВО хорошо отработали эту атаку, и все же имеем одно попадание в объект инфраструктуры,
– рассказал городской голова.
Андрей Садовый сообщил, что взрывной волной выбило окна в жилых домах на улице Науковой, также задело школу.
"На месте работают оперативные службы. Устанавливаем последствия атаки", – уточнил городской голова.
По его словам, автобусы временно будут курсировать по улице Владимира Великого, трамвай ездит без изменений.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что в ходе утренней атаки ракета попала также в землю, неподалеку жилых домов на улице Научной.
Повреждены окна в пяти- и девятиэтажках, в которых живут люди, и окна в центре занятости,
– сказал чиновник.
Коротко об атаке по Львову
- Россия на рассвете запустила ракеты по Львову. Андрей Садовый сообщил, что в городе есть попадания. По словам городского головы, по предварительной информации, в нескольких домах Львова на улице Науковой взрывной волной выбило окна.
- Впоследствии глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что часть окон выбило в 16 жилых домах на улице Науковой, там повреждены машины, которые были припаркованы рядом.
- По меньшей мере три человека получили ранения. Козицкий сообщил, что мужчина и женщина, которые живут в домах на Науковой, получили резаные раны. Им помогли на месте. Еще у одного мужчины – гематома надбровной области. Его госпитализировали. Пострадавший также жил в одном из домов, которые повреждены взрывной волной.