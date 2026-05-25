Летело более 260 дронов с разных направлений: как отработали силы ПВО

Россия в ночь на 25 мая продолжила шахматный террор. На этот раз летело более 260 дронов по разным направлениям.

Как отработали силы ПВО, рассказали в Воздушных силах.

Как отработала ПВО 25 мая?

С 17:30 24 мая до утра 25 мая россияне атаковали 262 ударными БпЛА типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Летели они с направлений: Орел, Курск, Шаталово, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск в России и Гвардейское на территории оккупированного Крыма.

Воздушную атаку России отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 8:00, ПВО сбила/подавила 246 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны.

К сожалению, есть попадания 10 беспилотников на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на еще 7 локациях.

Обратите внимание! Атака продолжается, в воздушном пространстве есть еще несколько российских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!

Напомним, что накануне Россия осуществила массированную атаку на Киев, взрывы раздавались и в других городах, в частности в Киеве, Староконстантинове, Черкассах, Кропивницком. В столице известно о 87 пострадавших и 2 погибших.

Той ночью россияне запустили "Орешника", "Цирконы", "Кинжалы", БпЛА и другие виды вооружения.