В Украинской добровольческой армии сказали, есть ли угроза наступления россиян на Юге
- Россия уделяет большое внимание информационному сопровождению своих действий, пытается напугать и ввести в заблуждение украинскую сторону.
- Украинская разведка отслеживает поведение противника, а СОУ при попытке врага продвигаться наносят огневое поражение.
- Российские захватчики за минувшие сутки трижды попытались закрепиться в островной зоне Днепра, однако тщетно.
В Силах обороны Юга отметили, что оккупанты собрали определенное количество сил и средств для летнего наступления, которое будут осуществлять малыми штурмовыми группами. Россия постоянно заявляет о форсировании Днепра.
Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в разговоре с 24 Каналом отметил, что это понятие предусматривает проведение крупных военных операций с поддержкой с воздуха и накопленным ресурсом, в частности плавсредствами, сухопутными войсками.
Смотрите также Россияне активно используют лодки: в Силах обороны оценили вероятность высадки десанта
Противник хочет напугать и действует показательно
Сегодня Россия, по словам Братчука, очень много внимания уделяет информационному сопровождению своих действий и планов. Россияне, например, днем могут перевозить элементы понтонных переправ для того, чтобы ввести в заблуждение.
"Поэтому все отслеживается, вся информация, которая нужна СОУ – есть. Врагу вряд ли удастся обмануть. При наличии тех технических средств разведки, которые сегодня есть, стоит понимать, что те 300 лодок сосредоточить по всему речному фронту очень сложно", – озвучил Братчук.
К сведению! Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин оценил вероятность проведения противником десантной операции с форсированием Днепра. Он также прокомментировал информацию, что распространялась в СМИ, относительно 300 лодок, которые якобы подготовили для этого россияне.
Братчук отметил, что в СОУ есть средства огневого поражения, которые достают до временно оккупированного левого берега, а также которыми могут бить по воде, если россияне попытаются продвигаться.
Это очередная волна наступления. На календаре скоро лето, его поэтому и называют летним. Хотя само это стратегическое российское наступление продолжается с октября 2023 года,
– напомнил Братчук.
Отметим, что по состоянию на утро 26 мая на Новопавловском направлении за минувшие сутки противник совершил 24 атаки. На Ореховском отрезке оккупанты 5 раз пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоданиловка и Степное.
На Приднепровском отрезке россияне трижды безрезультатно попытались закрепиться в островной зоне Днепра. На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боевых столкновений не происходило.