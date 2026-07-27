Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил, что речь идет о разведке боем, с которой Россия начинает летнюю наступательную кампанию. По ее результатам командование врага может выбрать один или два участка, куда впоследствии опрокинет основные резервы для попытки оперативного прорыва.

Россия испытывает новую защиту от дронов

Движение танковой колонны через участок, где активно работают украинские беспилотники, могло быть сознательным риском. Россияне, вероятно, не пытались сразу прорвать оборону, а проверяли в боевых условиях новые системы радиоэлектронной борьбы и активную противодроновую защиту, которыми стали оснащать бронетехнику.

Скорее всего, это была так называемая разведка боем. У россиян уже появились танки с активной противодроновой защитой. Такая машина может прикрывать не только себя, но и следующую за ней колонну.

– объяснил Свитан.

Если эти системы покажут эффективность, враг может более широко применять их во время наступательных действий. Силам обороны Украины придется учитывать, что отдельный танк способен создавать защитную зону для техники и следующих подразделений.

Это только первые "цветочки". "Ягодки" могут быть через месяц-полтора. Летняя кампания уже началась: это не формировочные операции, а разведка боем,

– подчеркнул военный эксперт.

Россия будет определять направление для прорыва

После разведки боем российское командование будет оценивать, где украинская оборона окажется наиболее уязвимой. Сейчас враг оказывает давление на пяти участках: в районах Гуляйполя, Доброполья, Константиновки, Лимана и Купянска.

Из этих пяти участков россияне выберут один или два для последующих наступательных операций с заданием совершить оперативный прорыв,

– объяснил Свитан.

Основные стратегические резервы, которые, по оценке военного эксперта, могут подойти в августе – сентябре, перебросят туда, где оккупантам удастся больше продвинуться. Если они продавят оборону у Гуляйполя или Доброполья, то усилят соответствующий участок. В случае захвата Константиновки и оттеснения Сил обороны Украины в сторону Дружковки враг будет развивать наступление дальше этой части Донетчины.

Славянско-краматорское направление у россиян в любом случае будет одним из основных. Это, по меньшей мере, одно из определенных ими направлений летней кампании,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Развитие событий на других участках будет также зависеть от устойчивости украинской обороны. Продвижение возле Купянска может открыть россиянам путь в сторону Большого Бурлука, Купянска-Узлового и Боровой. В случае ухудшения ситуации вблизи Лимана враг будет пытаться вытеснить украинские подразделения из района левого берега Оскола и Северского Донца.

Россия снова накапливает силы у Черниговщины

Параллельно с наступательными действиями на Востоке российское командование пытается усилить группировку на севере. Речь идет о двух базах близ Клинцев в Брянской области, где раньше уже собирали личный состав. После начала операции Сил обороны Украины в Курщине эти подразделения перебросили на другой участок, однако теперь часть войск снова возвращается.

Это Черниговское направление, неподалеку от Семеновки. Россияне будут пытаться расширить там фронт,

– объяснил Свитан.

Дальнейшие действия врага будут зависеть от интенсивности боев по основным направлениям летней кампании. Если у российского командования будут свободные подразделения после формирования ударных группировок на Востоке, их могут перебросить к границе с Черниговской областью.

Если будут лишние части, то их будут перебрасывать на северный фронт. Если все войска будут введены в боевое столкновение, создание этого фронта перенесут на следующий год,

– отметил военный эксперт.

Россия уже несколько лет пытается сформировать угрозу на этом направлении, однако каждый раз вынуждена корректировать планы из-за необходимости усиливать другие участки.

Рассвет назвал направления летнего наступления России: смотрите видео