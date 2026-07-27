Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу пояснив, що йдеться про розвідку боєм, з якої Росія розпочинає літню наступальну кампанію. За її результатами командування ворога може обрати одну або дві ділянки, куди згодом перекине основні резерви для спроби оперативного прориву.

Росія випробовує новий захист від дронів

Рух танкової колони через ділянку, де активно працюють українські безпілотники, міг бути свідомим ризиком. Росіяни, ймовірно, не намагалися одразу прорвати оборону, а перевіряли в бойових умовах нові системи радіоелектронної боротьби та активного протидронового захисту, якими почали оснащувати бронетехніку.

Найімовірніше, це була так звана розвідка боєм. У росіян уже з'явилися танки з активним протидроновим захистом. Така машина може прикривати не лише себе, а й колону, яка рухається за нею,

– пояснив Світан.

Якщо ці системи покажуть ефективність, ворог може ширше застосовувати їх під час наступальних дій. Силам оборони України доведеться враховувати, що окремий танк здатен створювати захисну зону для техніки та підрозділів, які рухаються слідом.

Це лише перші "квіточки". "Ягідки" можуть бути за місяць-півтора. Літня кампанія вже почалася: це не формувальні операції, а розвідка боєм,

– наголосив військовий експерт.

Росія визначатиме напрямок для прориву

Після розвідки боєм російське командування оцінюватиме, де українська оборона виявиться найбільш вразливою. Наразі ворог тисне на п'яти ділянках: у районах Гуляйполя, Добропілля, Костянтинівки, Лимана та Куп'янська.

Із цих п'яти ділянок росіяни оберуть одну або дві для подальших наступальних операцій із завданням здійснити оперативний прорив,

– пояснив Світан.

Основні стратегічні резерви, які, за оцінкою військового експерта, можуть підійти у серпні – вересні, перекинуть туди, де окупантам вдасться найбільше просунутися. Якщо вони продавлять оборону біля Гуляйполя чи Добропілля, то посилять відповідну ділянку. У разі захоплення Костянтинівки та відтиснення Сил оборони України в бік Дружківки ворог розвиватиме наступ далі на цій частині Донеччини.

Слов'янсько-Краматорський напрямок у росіян у будь-якому разі буде одним з основних. Це щонайменше один із визначених ними напрямків літньої кампанії,

– наголосив полковник запасу ЗСУ.

Розвиток подій на інших ділянках також залежатиме від стійкості української оборони. Просування біля Куп'янська може відкрити росіянам шлях у бік Великого Бурлука, Куп'янська-Вузлового та Борової. У разі погіршення ситуації поблизу Лимана ворог намагатиметься витіснити українські підрозділи з району лівого берега Осколу та Сіверського Дінця.

Росія знову накопичує сили біля Чернігівщини

Паралельно з наступальними діями на Сході російське командування намагається посилити угруповання на півночі. Йдеться про дві бази поблизу Клинців у Брянській області, де раніше вже збирали особовий склад. Після початку операції Сил оборони України на Курщині ці підрозділи перекинули на іншу ділянку, однак тепер частина військ знову повертається.

Це Чернігівський напрямок, неподалік від Семенівки. Росіяни намагатимуться розширити там фронт,

– пояснив Світан.

Подальші дії ворога залежатимуть від інтенсивності боїв на основних напрямках літньої кампанії. Якщо російське командування матиме вільні підрозділи після формування ударних угруповань на Сході, їх можуть перекинути до кордону з Чернігівською областю.

Якщо будуть зайві частини, їх перекидатимуть на північний фронт. Якщо всі війська введуть у бойове зіткнення, створення цього фронту перенесуть на наступний рік,

– зазначив військовий експерт.

Росія вже кілька років намагається сформувати загрозу на цьому напрямку, однак щоразу змушена коригувати плани через потребу посилювати інші ділянки.

Світан назвав напрямки літнього наступу Росії: дивіться відео