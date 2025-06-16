"Летнее наступление России стартовало": Силы обороны раскрыли замысел врага возле Покровска

Оккупанты усилили наступательные действия. Оживление вражеской активности наблюдается не только в Донецкой области, но и на Харьковщине.

Непростая ситуация сложилась и на Сумщине. Здесь противник тоже пытается продвигаться вглубь. По данным СМИ, таким образом враг хочет оттянуть украинские силы от главного направления своей летней кампании, передает 24 Канал.

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Наступление оккупантов началось

В эфире телемарафона представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов сообщил о большой активности россиян на на Покровском, Новопавловском, Лиманском, Купянском, Харьковском, Торецком и Краматорском направлениях. Это начало того самого летнего наступления, который ожидали.

Отдельно Трегубов уточнил, что на Покровском направлении оккупанты сосредоточили несколько общевойсковых армий, там имеется вся номенклатура техники. Несмотря на это, врагу не удается захватить Покровск. Попытки охватить город оказались безуспешными. Они заканчивались для россиян большими потерями. Поэтому противник решил изменить акцент. Сейчас часть его "покровской" группировки направляется на запад и и пытается прорваться в направлении Днепропетровской области. Другая часть, наоборот, идет на восток, пробуя прорываться на север за трассу "Покровск – Константиновка", чтобы дальше там делать какие-то продвижения.

Трегубов уточнил, что во время наступления враг продолжает использовать тактику малых пехотных групп, легкую технику, удары КАБами. Также противнику удается проникать в украинские порядки незамеченными, используя лесопосадки.