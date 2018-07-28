Три фактора, которые помогут Украине пережить летнее наступление России: интервью генерала Мика Райана

Владимир Путин не жалеет жизней россиян, чтобы завоевывать хотя бы маленькие кусочки украинской земли. Это помогает ему создавать иллюзию, что Россия вот-вот победит. В то же время Силы обороны активно уничтожают врага и есть несколько шагов, которые помогут делать это эффективнее.

Генерал-майор Вооруженных сил Австралии в отставке Мик Райан в интервью 24 Каналу сказал, что поможет Украине пройти через летнее наступление России и способно ли НАТО дать отпор России в случае нападения. Больше интересных деталей – читайте далее в материале.

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Австралия отправила танки "Абрамс" для Украины

Австралия недавно предоставила Украине первую партию танков "Абрамс" в рамках военной помощи на 160 миллионов долларов. Какое влияние будет иметь эта техника на поле боя, учитывая различные задержки с военной помощью?

Да, была задержка. Австралии нужно было время для доставки, но теперь они есть. Их добавят к нынешним западным танкам, которые уже находятся в Украине. Убежден, что ВСУ будут модифицировать их для работы на участках фронта, где активно действуют беспилотники. Австралийские военные не имеют такого опыта. Украинцы лучшие в мире в этом.

Также это символ того, что австралийский народ стоит рядом с украинским в трудную минуту. Надеюсь, что Австралия еще окажет помощь в этом году. Но не уверен, будет ли она. Надеюсь правительство Австралии предоставит финансирование, которое позволит Украине производить больше беспилотников, боеприпасов и т.д. Это может быть финансовая помощь, деньги в фонды для восстановления, помощь украинцам в Австралии.

Правительство Австралии может многое сделать. Здесь есть много людей и организаций, включая посла Украины и Австралийскую федерацию украинских организаций, которые усердно работают над тем, чтобы австралийское правительство продолжало поддержку.

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Способна ли Украина защититься, если Россия будет запускать по 2 тысячи дронов за раз?

СМИ распространяют тревожные новости, что в ноябре Россия сможет запускать до 2 тысяч беспилотников в день. Шокирует ли вас эта цифра?

Да, это количество шокирует. Но мы видели на протяжении войны, что Украина справляется и адаптируется к таким угрозам. "Шахеды" предназначены для того, чтобы перегрузить систему ПВО и заставить запустить ракеты, которые вряд ли Украина может быстро пополнять.

Есть несколько очень хороших программ по перехвату дронов, в частности Dronefall от "Вернись живым". Надеемся, что Украина сможет увеличить масштабы этих дешевых дронов-перехватчиков стоимостью около 5000 долларов за штуку. И они справятся с этими потенциальными масштабными налетами.

Считаете ли вы, что чем меньше Россия будет достигать успеха на поле боя, тем больше она будет атаковать украинские города и села, чтобы держать наших людей под страхом?

Террор гражданских в Украине – это часть российской стратегии. Это не случайность, здесь все намеренно.

Также это является одной из причин, почему Дональд Трамп выдал 50-дневный ультиматум России. Он наконец понял, что Путин его обманывает и ведет по ложному пути. Надеюсь, что США смогут изменить свою политику поддержки Украины после этих 50 дней. Конечно, мы хотели бы увидеть это раньше, потому что это еще 50 дней для убийств. Возможно, мы станем свидетелями сдвига в политике США.

Нужно ли Украине усилить удары по российской территории? Напомню, что Дональд Трамп говорил об этом с Владимиром Зеленским.

Трудно представить, как Россия остановится, если Украина не будет наносить удары по российским нефтяным объектам, аэродромам, складам, заводам. Я считаю, что Украине неизбежно придется наращивать свои дальнобойные удары и использовать большее количество беспилотников.

За три года вам удалось развить удивительный дальнобойный ударный потенциал, которого большинство стран мира просто не имеют. Украина постоянно добавляет в свой арсенал различные дальнобойные ударные вооружения. Это является одной из составляющих того, чтобы убедить Путина, что он не сможет выиграть эту войну. Украинский народ не будет побежденным.

Готово ли НАТО к войне с Россией?

Новый верховный командующий НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич открыто выразил обеспокоенность относительно возможного конфликта на два фронта с Россией и Китаем. СМИ пишут о том, что НАТО имеет полтора года, чтобы быть готовыми, что Россия на них нападет. Готовы ли они?

Недостаточно. Мы много говорим и думаем, но не делаем достаточно, чтобы подготовиться к этой угрозе. Западные армии должны быть способны поддерживать Украину и справляться с другими угрозами, которые Россия пытается создавать по всей Европе.

Также нужно противостоять угрозам от Китая в Азии и от России, которая имеет флот в Тихом океане. Если Китай решит принять меры против Тайваня или островов Сенкаку, которые принадлежат Японии, то Россия может сделать что-то в Европе, чтобы отвлечь внимание Европы и США.

Я считаю, что комментарии нового командующего НАТО являются точными. Китай и Россия могут не быть друзьями, но пока у них есть общие интересы. И один из общих интересов – продолжение этой войны, чтобы распылить усилия США в разных частях мира.

Недавно вы сказали, что Европа наконец осознает серьезность российской угрозы. С точки зрения Украины, это странное заявление, ведь нас атаковали на протяжении многих лет. Почему некоторым европейским странам понадобилось столько времени, чтобы начать воспринимать Россию как угрозу?

Они увидели нежелание России сдаваться в Украине. Это частично сдвинуло мнение в Европе о России. Также повлияла широкомасштабная подрывная деятельность, дезинформация и диверсионная кампания, которую россияне проводят по всей Европе, в частности саботажи на складах, покушения на убийство руководителей оборонных компаний, саботаж интернет-коммуникаций.

Европейцы наконец осознали, что россияне являются очень серьезной угрозой. Это хорошо. Однако еще должны увидеть действия по увеличению численности вооруженных сил и оборонного производства, которые необходимы для сдерживания российской агрессии.

Россия тратит много на военные разработки, но Европа гораздо богаче, чем Россия. Если бы там начали тратить больше, то опередили бы Россию по расходам и численности армии. Им нужно принять это решение.

Почему на самом деле Китай поддерживает Россию?

Вы сказали о России и Китае. В чем заключается стратегический интерес Китая в войне России против Украины. Разочарован ли Пекин из-за отсутствия успехов Путина в Украине?

Думаю, на определенном уровне – да. Китай следит за армией, которая по структуре не сильно отличается от его собственной и которая не продемонстрировала значительных успехов. Представим, что после трех лет вторжения в Ирак Соединенные Штаты владели бы 12% территории и потеряли бы 1 миллион человек. Мы бы не назвали это победой. То же самое происходит с Россией. Думаю, что китайцев это разочаровывает.

Впрочем, война отвечает интересам Китая. Она удерживает европейцев в Европе и сосредотачивает там по крайней мере часть американских вооруженных сил. Пока все это продолжается, Китай может действовать в Тихоокеанском регионе, запугивать, угрожать и осуществлять другие формы военной агрессии против многих стран нашего региона, в том числе и Австралии.

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Как далеко готов зайти Китай в поддержке России? Где они могут поставить "красную линию"?

Это хороший вопрос. Думаю, предел – это прямое привлечение китайских войск и Китай четко избегает этого. Хотя Северная Корея уже вовлечена.

Однако Китай предоставляет широкий спектр товаров двойного назначения, в частности огромную долю электроники, которую используют в "Шахедах". Китайские инженеры и техники помогли россиянам улучшить количество и качество беспилотников на российских заводах, которые те же китайцы помогли построить.

Также китайцы покупают дешевую российскую нефть, что выгодно обоим. Они усиливают российскую дезинформацию, что помогает в ООН. То есть Китай оказывает России огромную помощь. И, к сожалению, является ее крупнейшим союзником в войне. Они ведут себя так, будто Украина является их врагом, ведь Китай оказывает значительную физическую и моральную поддержку жестокой кампании России против украинского народа.

Когда был самый тревожный момент в отношениях США и Украины?

Некоторые украинские официальные лица в частных разговорах говорят, что отношения между Киевом и Вашингтоном снова теплеют. Видите ли вы конкретные признаки улучшения?

Самым тяжелым моментом, безусловно, стала очень тревожная встреча президента Владимира Зеленского в Овальном кабинете в конце февраля. Было трудно смотреть, как с ним обращаются. Сейчас мы наблюдаем постепенное восстановление связей между администрацией Трампа и правительством Зеленского. Этому способствовали многие политики в Европе: немцы, французы, британцы помогли укрепить эти отношения.

Изменения в украинском правительстве с новым премьер-министром и новым министром обороны должны помочь еще больше укрепить отношения между администрацией Трампа и правительством Зеленского. Вернется ли это взаимодействие к уровню тепла и щедрости, как мы наблюдали при администрации Джо Байдена? Этот вопрос остается открытым, хотя на это нужно смотреть несколько скептически.

Но это те же люди в украинском правительстве.

Да, это те же люди, но теперь они имеют дело с другими собеседниками в Вашингтоне.

Также для меня до сих пор непонятно, почему Трамп дает Путину шанс за шансом?

Это вопрос, над которым ученые будут задумываться в течение следующих веков. Думаю, здесь есть совокупность факторов. Кажется, Трампу импонирует жесткий авторитарный стиль управления как со стороны национальных, так и правительственных лидеров. Те, кто его выбирают, имеют четко выраженный изоляционистский подход. Это в определенном смысле поддерживает то, что Путин пытается реализовать в Европе и Тихоокеанском регионе.

Трамп – не тот тип политика, который руководствуется идеями, основанными на ценностях. Его подход – это последовательность отдельных сделок одна за другой. Это не создает почву для большой стратегии, а ведет к случайным решениям, которые в долгосрочной перспективе не могут пойти на пользу США, Украине или ее союзникам.

Как ВСУ уничтожать больше оккупантов?

Есть проверенная закономерность, что Россия трактует дипломатию как слабость. С этой точки зрения, должен ли Запад больше балансировать между стратегическим диалогом и сдерживанием? Считаете ли вы, что этот баланс сработает с Кремлем?

Думаю, нам нужно балансировать в сторону сдерживания. Мы были сосредоточены на дипломатии и россияне увидели в этом слабость. Нам нужно делать больше для сдерживания российской агрессии, их диверсий, их агрессивной деятельности в Европе. Для этого нужны не разговоры, а действия.

Для восстановления баланса нам нужна дипломатия. Никто не говорит, что это не нужно. Однако нам нужно больше военного сдерживания, чтобы сказать им: "Даже не думайте это делать, потому что получите жесткий ответ".

На поле боя Россия кажется все более жестокой, но не только из-за военного наступления. Россия эскалирует удары по украинским городам. Что этот сдвиг говорит нам о долгосрочной стратегии Москвы?

Российская армия не проявляет особого сочувствия к своим солдатам, поэтому они с удовольствием бросают в бой как можно больше людей, пока завоевывают территорию. Говорится о завоевании территории, о поиске слабых мест в украинской линии обороны и использовании этих слабых мест с помощью наземных атак, плановых бомб, беспилотников, действующих по флангам украинских подразделений.

Это армия, которая заботится не о своем народе, а о захвате территории, и не имеет значения, сколько жизней будет потеряно, потому что захватывая территорию, они также истощают армию Украины. Это также позволяет распространять нарратив, что каждый захваченный участок приближает Россию к победе. По крайней мере в их восприятии.

Усталость украинской армии также трудно отрицать, есть значительные потери. В одном из интервью вы отмечали, что некоторые из высокопрофессиональных военных с 2022 года погибли или были ранены. Какой дальнейший путь для поддержания и укрепления боеспособности Украины?

Есть несколько ключевых моментов – оптимизация, рекрутинг и обучение важны. Там всегда есть возможности для оптимизации – будь это Украина или Австралия. Однако всегда есть недостатки, которые можно исправить.

Я также считаю, что высокий уровень командования, управления и формирования армейских корпусов должны позволить лучше формировать и готовить боевые действия. Это позволит опытным командирам бригад командовать на высшем уровне. Думаю, это будет полезным нововведением в системе управления войсками.

И, очевидно, необходимо продолжать развитие линии беспилотников на земле и в воздухе, чтобы восполнить недостаток живой силы Украины, что сейчас является преимуществом России. Эти три момента, а также просто хорошее руководство на всех уровнях Вооруженных Сил, позволят Украине пройти через это летнее наступление со стороны России.

Однако рекрутинг – это большая проблема в Украине.

Война продолжается уже 4 года. Рекрутинг был бы проблемой в любой стране на этом этапе. Это не что-то уникальное. Это то, от чего, к сожалению, страдает Украина. Однако у любой страны мира были бы точно такие же проблемы, если не хуже. Безусловно, это сложное время с рекрутингом и обучением. Однако такова природа длительных войн, это не что-то специфическое для Украины.

Вы также сказали, что текущая задача Украины – уничтожать втрое больше российских войск, чем она теряет сама. Однако насколько это реально достижимо, учитывая, что Россия полагается на тактику "мясорубки" и полное пренебрежение собственными военными?

Здесь есть совокупность факторов. Это те меры, о которых я говорил ранее, но также Украина проделала огромную работу по созданию укреплений вдоль линий фронта, по сравнению с тем, что было несколько лет назад.

Я был на позициях в начале этого года и увидел масштабный объем работы – построена многоуровневая оборона. И с тех пор сделано очень много. Это важно, потому что это защищает жизни украинских военнослужащих от беспилотников и непрямого огня лучше, чем раньше.

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Однако критически важно обеспечить глубокое минирование, эффективное использование артиллерии и дронов на разных уровнях. Это может увеличить потери среди российских войск и приблизить момент, когда они не смогут набрать достаточно солдат, чтобы заменить свои потери, что пока они могут делать. Эту ситуацию необходимо изменить.

Чего ждать от Трампа после дедлайна в 50 дней?

Президент Зеленский сказал, что следующие 50 дней, которые Трамп дал российскому диктатору, будут днями ужаса для Украины. Лично вас успокаивают обещания, которые поступают из Вашингтона и администрации Трампа? Чего они на самом деле хотят достичь за эти 50 дней? И почему мы должны так долго ждать, чтобы ввести эти вторичные санкции?

Сложно понять, откуда взялась цифра в 50 дней, будто кто-то вытащил ее из воздуха. Семь недель, в течение которых россияне могут удвоить усилия по убийству украинских солдат и мирных жителей атаками беспилотников, которые происходят сейчас и, вероятно, будут продолжаться. Мы не знаем, что произойдет на 51 день.

Мы можем строить предположения, но учитывая то, что до сих пор в основном шли разговоры и не было много действий, мы должны скептически относиться к серьезным сдвигам в американской политике. Хотелось бы думать, что произойдет сдвиг, и я надеюсь, что он произойдет. Однако действия администрации Трампа в отношении Украины до сих пор не дают нам большой уверенности в том, что мы увидим этот серьезный сдвиг на 51 день.

Недавно я разговаривала с американским политическим обозревателем и блогером, у которого сотни тысяч подписчиков, и он сказал, что республиканцы действительно боятся Трампа. Я считаю, что для такого государства, как США, это абсурд. Почему они вообще его боятся?

Да, здесь целый разговор об изменчивом американском политическом ландшафте. Однако есть признаки того, что президент, возможно, поддержит законопроект, который проходит через Конгресс США, который вводит еще более жесткие санкции против россиян и предоставляет дополнительную помощь Украине. Сенатор Линдси Грэм является одним из авторов этого законопроекта. Так что, потенциально, на 51 день этот законопроект может стать ответной мерой США. Посмотрим.

Я слышала, что до конца этого 50-дневного срока состоится саммит в Китае, на котором будет присутствовать Путин. И есть слухи, что Дональд Трамп тоже может приехать.

Это интересно, но мы должны относиться осторожно к таким разговорам. Во время войны слухи возникают постоянно. Я хотел бы, чтобы страдания украинского народа прекратились, но не ценой суверенитета и свободы Украины.

О ПВО украинского производства

Есть еще один слух, который я слышала от украинского правительства – в следующем году Украина может создать свою первую систему ПВО, предназначенную для перехвата крылатых ракет. Если это правда, может ли это изменить ситуацию на поле боя?

Это было бы важно, но Украине нужно полгода-год, чтобы добраться до этой точки. Крылатые и баллистические ракеты гораздо сложнее сбить, чем беспилотники "Шахед". Они гораздо быстрее, маневрируют по-другому, имеют другие электронные средства противодействия, к сожалению, более мощные боевые части.

Поэтому если появится украинское решение, эффективное против крылатых и баллистических ракет, это станет переворотом не только для Украины, но и как технология, которую она сможет экспортировать в другие государства, которые не могут себе позволить ждать много лет, чтобы получить Patriot.

Не кажется ли вам, что дроны также модифицируют?

Да, но баллистические и крылатые ракеты отличаются от дронов. Украинские военные придумали хорошее решение для перехвата дронов. Теперь это просто вопрос количества. Однако крылатые и баллистические ракеты – это более сложная проблема. Если Украина решит этот вопрос, это будет шагом вперед.

The Washington Post пишет, что Путин отверг мирные инициативы Трампа и продолжает усиливать атаки. Западные аналитики рассматривают это как колоссальную стратегическую ошибку, которая стоила России международного положения, доступа к энергетическим рынкам и ее союзников. Осознает ли Кремль масштаб своих геополитических потерь? Или же Путин взял на себя обязательство вести войну на истощение, несмотря на последствия?

Путин предан делу независимо от последствий. Он рассматривает эту войну как часть своего наследия, что поглощение Украины Россией является частью его долгосрочного наследия. Он видит более сильную Россию и я думаю, что он верит, что Россия сможет выдержать экономические и социальные потрясения, вызванные этой войной. Возможно, это и не так, если он будет продолжать войну. Но пока он уверен в этой стратегии.