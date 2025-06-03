Ожидаем мотоштурмы, – в бригаде "Рубеж" рассказали о подготовке россиян к летнему наступлению

Характер штурмовых действий противника в течение года изменился. Россияне совсем по-другому планируют свои операции и атакуют. К новому летнему наступлению враг готовился и уже на определенных участках фронта усилил давление, однако украинские силы знают слабые места российских оккупантов.

Об этом в эфире 24 Канала отметил офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш, подчеркнув, что суперпрорыва России на фронте, который она обещает, однозначно не будет.

Смотрите также 46 атак на Покровском направлении, на Курщине продолжаются бои: карта фронта на 3 июня

В чем сложность отражения мотоатак

Ситуация на том направлении, где держит оборону бригада "Рубеж" – напряженная. Противник постоянно проводит штурмовые действия. Он накапливает свой личный состав, а это дает украинским защитникам нагрузку.

Принимая во внимание погодные условия, мы ожидаем мотоштурмы, именно такой вид штурмовых действий противник применяет больше, без использования тяжелой техники. Это создает определенные условия, которые затрудняют удержание линии обороны,

– рассказал Отченаш.

Если сравнить штурмовые действия, которые россияне проводили на тяжелой технике, то тогда их накопление происходило в нескольких точках. То есть в одной единице техники было, к примеру, 10 российских бойцов. Поразить такую цель, как объяснил офицер, легче.

"Сейчас едет 10 – 20 мотоциклов, на каждом по двое. Они пытаются максимально быстро проехать нашу первую линию обороны. Для их поражения приходится применять значительно большее количество средств", – объяснил Отченаш.

Пока погодные условия были неблагоприятные и было болото, противнику не удавалось штурмовать на мотоциклетной технике. Сейчас наступает тепло, почва подсыхает, поэтому бригада "Рубеж" готовится давать отпор оккупантам, которые будут атаковать на мотоциклах.

То, что нам сейчас очень нужно – это качественное пополнение личного состава и средств огневого поражения, а особенно беспилотных авиационных комплексов. Это очень ценно, важно, от этого зависит будет ли продвижение противника,

– подытожил офицер.

К своей 10-й годовщине бригада "Рубеж" объявила сбор для приобретения тяжелых бомберов "Бага Яга". Приобщиться можно пожертвованием на карточку по номеру: 4441 1111 2822 2217 или отсканировав QR-код.