Россияне накопили силы для летнего наступления малыми группами на юге, – Волошин

Ситуация на южном фронте продолжает обостряться. Россияне изменили подход к подготовке наступления – они отказались от накопления большого количества сил и средств.

Детали рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона.

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Как готовятся россияне

Из-за предыдущих неудач на направлении агрессор перешел на тактику малых групп пехоты. По словам Волошина, сначала Россия атакует украинские укрепления и позиции всеми возможными средствами поражения – КАБами, артиллерией, авиационными ракетами, дронами на сброс, FPV-дронами и тому подобное.

Впоследствии потом под прикрытием РЭБ, дронов и авиации оккупанты быстро заходят на мотоциклах, багги, квадроциклах. В частности, малые группы пехоты по 5 – 7 человек на нескольких мотоциклах, 1 – 2 из которых имеют средства РЭБ.

Нас не ждет простое лето. Потому что на южном направлении враг собрал достаточное количество сил и средств для проведения штурмовых действий малыми группами пехоты,

– отметил представитель Сил обороны Юга.

Напомним, оккупанты сейчас также "нащупывают" ситуацию на позициях Сил обороны в Харьковской области. По словам представителя ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова, вдоль границы недавно поймали несколько штурмовых групп врага.