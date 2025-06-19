Военный ответил, до какого времени враг будет подкреплять наступление и как будет действовать дальше

Летняя кампания российских войск продолжается. Оперативная задача противника в Донецкой и Луганской областях остается неизменной. Враг хочет выйти на административные границы, поэтому давит на Покровск и Константиновку.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук, отметив, что сегодня нарастает опасность и на Купянске. Враг обходит город с севера и готовит определенные действия в отношении него.

Смотрите также О чем свидетельствует попытка механизированного штурма России возле Константиновки: в ISW прокомментировали

Количество боевых действий растет

Сегодня эти участки фронта, по словам офицера ВСУ, являются приоритетными для оккупантов, чем Сумская область, где ВСУ стабилизировали линию боестолкновения. Сейчас российские захватчики продолжают вести там боевые действия, пытаются занять Юнаковку.

Там со сравнительным успехом они имеют определенные тактические достижения,

– рассказал Ткачук.

Относительно Днепропетровщины, сейчас, по словам офицера ВСУ, россияне используют эту территорию для обхода с юга Покровска. Дополнительно это создает психологическое давление на общество. Боевые действия по всей линии боестолкновения продолжаются.

Мы видим, что они растут. Летнее наступление россиян идет, они его будут подкреплять рядом процессов до осени,

– отметил Ткачук.

Офицер ВСУ объяснил, что осенью, когда опадут листья и не будет зеленых посадок, будут доминировать в воздухе дроны. Чем меньше станет зелени, тем, по его словам, труднее будет для обеих сторон проводить штурмовые действия. Поэтому в осенний период россияне усилят использование БпЛА.