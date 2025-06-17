Как заметил в эфире 24 Канала военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, пока нет признаков, что противник способен продвинуться дальше или закрепиться на этих позициях.

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Куда россияне рвутся на Сумщине

По мнению военного эксперта, Сумщина сейчас является вторым по приоритетности направлением на фронте, если говорить об усилиях, которые россияне прилагают для прорыва. Генштаб начал отдельно освещать ситуацию на этом направлении – Северо-Слобожанском. Говорится не только о Сумской области, но и о приграничных районах Харьковщины.

Сейчас Силы обороны дают достойный отпор врагу в районе села Долгенькое, входящего в Юнаковскую громаду. Противник пытается продвинуться к Юнаковке и Хотени. Если ему удастся закрепиться в этих селах, это может серьезно осложнить логистику для нашего подразделения ВСУ, который выполняет задачи в Курской области. Для врага это откроет возможность дальнейшего наступления.

Однако пока противника остановили. Ему дают решительный отпор. Работают хорошо мотивированные и должным образом укомплектованные подразделения, которые при необходимости усиливаются. Артиллерия действует активно, что свидетельствует о наличии боеприпасов – ключевого ресурса для артиллерийских подразделений.

Никаких проблем с мотивацией среди наших артиллеристов нет. Пока все выглядит так, что врага остановили и возможности дальше продвигаться у них нет,

– сказал Павел Нарожный.

За Юнаковкой начинается большой лесной массив. С одной стороны, это плюс для нашей обороны. С другой – если враг сможет войти в этот лес, обнаружить его силы будет значительно сложнее. Однако и противнику будет трудно там продвигаться, ведь говорится о чисто пехотных боях, где наша пехота сможет эффективно сдерживать врага.

Бои на Сумщине: смотрите на карте

По состоянию на сейчас нет признаков того, что враг способен продвинуться к Юнаковке и тем более – ее захватить.