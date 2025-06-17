Як зауважив в етері 24 Каналу військовий експерт і засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, наразі немає ознак, що противник здатен просунутися далі чи закріпитися на цих позиціях.

Радимо прочитати "До наших фортифікацій ще далеко": яке майбутнє російського плацдарму на Сумщині

Куди росіяни рвуться на Сумщині

На думку військового експерта, Сумщина зараз є другим за пріоритетністю напрямком на фронті, якщо говорити про зусилля, які росіяни докладають для прориву. Генштаб почав окремо висвітлювати ситуацію на цьому напрямку – Північно-Слобожанському. Мовиться не лише про Сумську область, а й про прикордонні райони Харківщини.

Наразі Сили оборони дають гідну відсіч ворогу в районі села Довгеньке, що входить до Юнаківської громади. Противник намагається просунутися до Юнаківки та Хотіні. Якщо йому вдасться закріпитися в цих селах, це може серйозно ускладнити логістику для нашого підрозділу ЗСУ, який виконує завдання в Курській області. Для ворога це відкриє можливість подальшого наступу.

Однак наразі противника зупинили. Йому дають рішучу відсіч. Працюють добре вмотивовані й належно укомплектовані підрозділи, які за потреби підсилюються. Артилерія діє активно, що свідчить про наявність боєприпасів – ключового ресурсу для артилерійських підрозділів.

Жодних проблем із мотивацією серед наших артилеристів немає. Поки що все виглядає так, що ворога зупинили й можливості далі просуватися у них немає,

– сказав Павло Нарожний.

За Юнаківкою починається великий лісовий масив. З одного боку, це плюс для нашої оборони. З іншого – якщо ворог зможе увійти до цього лісу, виявити його сили буде значно складніше. Проте й противнику буде важко там просуватися, адже мовиться про суто піхотні бої, де наша піхота зможе ефективно стримувати ворога.

Бої на Сумщині: дивіться на карті

Станом на зараз немає ознак того, що ворог здатен просунутися до Юнаківки та тим більше – її захопити.