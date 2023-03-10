Сезон в Крыму в этом году будет жарким и очень жарким, – Подоляк

Очевидно, возвращение Крыма в состав Украины не за горами и скоро ни одного оккупанта не будет на полуострове. В частности, на это намекнули в Офисе Президента нашего государства.

В одном из своих интервью советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что в этом году сезон в Крыму будет жарким и очень жарким. Заметим, что соответствующее видео с его заявлением было опубликовано 10 марта 2023 года.

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Должно быть уважение к Украине

Со слов Подоляка понятно, что уже в скором будущем наше государство заставит агрессора относиться с уважением к территориальной целостности других стран.

(Сезон в Крыму в этом году будет – 24 Канал) горячим и очень жарким. Украина объяснит, что к ней нужно относиться не только с уважением, но и с большим страхом. Когда ты приходишь в наш дом, ты втрое больше заплатишь в финале

– сказал он.

Интервью Подоляка, в котором он упоминает, в частности, о Крыме: смотрите видео с канала "ГОЛОВАНОВ"

Вместе с тем советник главы Офиса Президента констатировал, что "это будет выглядеть очень эффектно", ведь внимание стран с нестабильными политическими режимами будет приковано к Крымскому полуострову.

Они увидят главное – справедливость всегда выглядит гораздо эффектнее, чем зло, даже если это зло имеет триколор на лбу,

– акцентировал представитель ОП.

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