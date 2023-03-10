Сезон в Крыму в этом году будет жарким и очень жарким, – Подоляк
Источник:"ГОЛОВАНОВ"
Очевидно, возвращение Крыма в состав Украины не за горами и скоро ни одного оккупанта не будет на полуострове. В частности, на это намекнули в Офисе Президента нашего государства.
В одном из своих интервью советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что в этом году сезон в Крыму будет жарким и очень жарким. Заметим, что соответствующее видео с его заявлением было опубликовано 10 марта 2023 года.
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Должно быть уважение к Украине
Со слов Подоляка понятно, что уже в скором будущем наше государство заставит агрессора относиться с уважением к территориальной целостности других стран.
(Сезон в Крыму в этом году будет – 24 Канал) горячим и очень жарким. Украина объяснит, что к ней нужно относиться не только с уважением, но и с большим страхом. Когда ты приходишь в наш дом, ты втрое больше заплатишь в финале
– сказал он.
Интервью Подоляка, в котором он упоминает, в частности, о Крыме: смотрите видео с канала "ГОЛОВАНОВ"
Вместе с тем советник главы Офиса Президента констатировал, что "это будет выглядеть очень эффектно", ведь внимание стран с нестабильными политическими режимами будет приковано к Крымскому полуострову.
Они увидят главное – справедливость всегда выглядит гораздо эффектнее, чем зло, даже если это зло имеет триколор на лбу,
– акцентировал представитель ОП.
Крым готовится стать украинским: последние новости
- Не так давно политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказывал о том, что россияне активно строят линию обороны в случае боевых действий на полуострове. Очевидно, Россия боится потерять эту территорию, ведь это еще раз засвидетельствует ее слабость.
- В то же время представитель оккупационных властей Сергей Аксенов говорил, что оборонную линию возводят "по плану", якобы паники нет и вообще – "все хорошо".
- Собственно, следует упомянуть, что на днях на территории полуострова прогремели взрывы благодаря "хлопку". Произошло это в районе аэродрома "Бельбек" на юге Крыма. Вероятно, это еще одно доказательство Путину и захватчикам того, что на самом деле "все под контролем".