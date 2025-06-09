Путин пытается поднимать градус: Кремль испытывает "красные линии" Трампа на прочность

Россия поднимает градус напряжения и испытывает, где для Трампа будут "красные линии", а также на что он может закрыть глаза. Поскольку за последнюю неделю лидер США не так активно комментирует происходящее в контексте российско-украинской войны, то россияне могут попытаться сыграть в свою игру.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Игорь Рейтерович, объяснив, что россияне могут снова повысить ставки высоко и торговаться, а потом спуститься до того уровня требований, на котором находятся сейчас.

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Настроения среди республиканцев разгораются

По словам политолога, сейчас вопрос даже не в Трампе и том, лопнет ли у него терпение, а в том, что бунт может начаться уже в его администрации, в окружении среди республиканцев. Потому что Россия сегодня продолжает вести себя чрезвычайно нагло. Это бьет по рейтингу и лицу США.

Как долго они еще готовы это терпеть? Судя по всему, Трамп еще имеет определенные иллюзии, а вот у республиканцев их все меньше,

– озвучил Рейтерович.

Рано или поздно они могут взорваться и этот взрыв будет направлен в сторону Трампа, потому что он как президент и человек, который отвечает за внешнюю политику, все, что только можно было, с россиянами провалил. Американский президент, как отметил политолог, выставил США в плохом свете.

"Россия сейчас считает, что еще имеет возможность давить и у нее есть запас прочности. Россияне думают, что Трамп прогнется еще дальше и они смогут выбить себе еще больших преференций", – отметил политолог.

Лето 2025 – последний шанс России

Сейчас, по мнению Рейтеровича, у России есть последний шанс на проведение серьезной наступательной кампании на фронте, которую она начала и анонсировала как "летнюю". Дальше у противника, по мнению политолога, просто не останется ресурсов.

"Я говорю не о человеческом ресурсе, он в России очень большой, а о снаряжении. У россиян парадоксальная ситуация. Они кратно увеличили производство дальнобойных дронов, изготавливают довольно много ракет, но если оценить ситуацию с техникой, то они имеют очень большие проблемы", – подчеркнул политолог.

А с помощью одних только дронов Россия, как отметил политолог, войну не выиграет. Путин на это лето делает очень большую ставку. Рейтерович отметил, что у российского диктатора есть надежда не столько даже на свою армию, как на то, что Украина истощится.

Он рассчитывает на то, что у него еще хватит техники и солдат, чтобы захватить определенную часть Украины, и на то, что она внутри будет очень разбалансирована. В Кремле до сих пор верят, что в тылу Украины начнется восстание против власти Зеленского, люди пойдут на Банковую и будут его свергать,

– объяснил политолог.

Рейтерович подытожил, что это лето для Путина решающее, потому что осенью будет уже совсем другая ситуация, и Трампу придется реагировать на то, что происходит. Поэтому сейчас Россия будет вести наступление на поле боя и затягивать переговорный процесс, но не выходить из него, а также разгонять ИПСО внутри Украины, чтобы расшатать общество.