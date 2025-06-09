Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, пояснивши, що росіяни можуть знову підвищити ставки високо і торгуватися, а потім спуститися до того рівня вимог, на якому перебувають нині.

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Настрої серед республіканців розпалюються

Зі слів політолога, наразі питання навіть не у Трампі й тому, чи увірветься в нього терпець, а у тому, що бунт може початися вже в його адміністрації, в оточенні серед республіканців. Тому що Росія сьогодні продовжує поводити себе надзвичайно нахабно. Це б'є по рейтингу й обличчю США.

Як довго вони ще готові це терпіти? Судячи з усього, Трамп ще має певні ілюзії, а от у республіканців їх дедалі менше,

– озвучив Рейтерович.

Рано чи пізно вони можуть вибухнути й цей вибух буде спрямований в бік Трампа, бо він як президент і людина, яка відповідає за зовнішню політику, все, що тільки можна було, з росіянами провалив. Американський президент, як наголосив політолог, виставив США у поганому світлі.

"Росія зараз вважає, що ще має можливість тиснути й в неї є запас міцності. Росіяни думають, що Трамп прогнеться ще далі й вони зможуть вибити собі ще більших преференцій", – зауважив політолог.

Літо 2025 – останній шанс Росії

Зараз, на думку Рейтеровича, у Росії є останній шанс на проведення серйозної наступальної кампанії на фронті, яку вона розпочала та анонсувала як "літню". Далі у противника, на думку політолога, просто не залишиться ресурсів.

"Я говорю не про людський ресурс, він в Росії дуже великий, а про спорядження. В росіян парадоксальна ситуація. Вони кратно збільшили виробництво далекобійних дронів, виготовляють доволі багато ракет, але якщо оцінити ситуацію з технікою, то вони мають дуже великі проблеми", – підкреслив політолог.

А за допомогою одних лише дронів Росія, як зазначив політолог, війну не виграє. Путін на це літо робить дуже велику ставку. Рейтерович зазначив, що в російського диктатора є сподівання не стільки навіть на свою армію, як на те, що Україна виснажиться.

Він розраховує на те, що в нього ще вистачить техніки й солдатів, щоб захопити певну частину України, й на те, що вона всередині буде дуже розбалансована. В Кремлі досі вірять, що в тилу України почнеться повстання проти влади Зеленського, люди підуть на Банкову і будуть його скидати,

– пояснив політолог.

Рейтерович підсумував, що це літо для Путіна вирішальне, бо восени буде вже зовсім інша ситуація, та й Трампу доведеться вже реагувати на те, що відбувається. Тому наразі Росія буде вести наступ на полі бою і затягувати переговорний процес, але не виходити з нього, а також розганяти ІПСО всередині України, аби розхитати суспільство.