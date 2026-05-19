Когда начнется климатическое лето, и какая причина неустойчивой погоды в Украине: объяснение синоптика

Погода на территории Украины остается переменчивой, в частности с дождями и грозами, из-за перестройки атмосферы на летний режим, в то же время температуры, как ожидается, в дальнейшем будут повышаться.

Об этом рассказал начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра Виталий Постригань в комментарии "Телеграфу".

Когда будет метеорологическое лето?

Он констатировал, что обычно метеорологическое лето наступает после устойчивого перехода температур через отметку +15 градусов – сначала в конце первой декады мая в Закарпатской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

В крайних западных областях лето приходит позже – в период 25 – 30 мая, а на Черкасщине – 15 мая. В этом году летний режим установится именно в этот период,

– рассказал специалист.

Почему сейчас нестабильная погода?

Синоптик также объяснил, что атмосферные процессы над территорией Украины еще не перешли на типичный для лета режим. Именно поэтому погода в стране до сих пор остается неустойчивой, с изменениями температуры и периодическими осадками.

По его словам, в летний период в основном доминируют антициклоны, а перемещение воздушных масс становится менее интенсивным. При таких условиях погода чаще стабильная, пока сейчас еще есть существенное влияние циклонической активности.

Он добавил, что Западная Европа сейчас находится под влиянием прохладного атлантического воздуха, одновременно в Украине погодные условия определяют циклоны с южных морей, которые будут приносить влажный и теплый воздух.

Виталий Постригань отметил, что майские дожди имеют важное значение для сельского хозяйства, поскольку пополняют запасы влаги в почве в период активного роста озимых культур, что способствует будущему урожаю.

Кроме того, обильные осадки играют существенную противопожарную роль, снижая риски возникновения и распространения лесных пожаров,

– подчеркнул специалист.

Какая погода охватит Украину?

Ранее сообщали, что ориентировочно до 20 мая кое-где местами будет преобладать сухая погода, однако местами возможны кратковременные дожди и грозы. Зато температуры вырастут, в некоторых областях будет 21 – 27 градусов тепла.

В общем температурные значения в ближайшее время будут определяться именно ситуацией с облачностью. Более холодный воздух постепенно будет покидать территорию Украины, уступая место более теплым воздушным массам.

Укргидрометцентр также подтверждал информацию о том, что начало новой недели принесет повышение температурных показателей. В то же время осадки в основном еще сохранятся на территории большинства регионов.