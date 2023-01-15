Летные учения России и Беларуси: военный эксперт объяснил, чего ожидать

Ситуация вокруг нового возможного наступления на Киев из Беларуси вынуждает украинское командование держать группировку войск на границе с Беларусью. Украина понимает, к чему могут привести летные учения России и Беларуси, а потому готовится к возможному отражению.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. По его словам, наличие мощной авиационной группировки в Беларуси в Генштабе считали триггером до российского наступления.

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Триггер к наступлению

Военный эксперт рассказал, что мощная авиационная группировка с сотнями летательных аппаратов размещалась в Беларуси на момент вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Именно это тогда считалось триггером того, что вторжение состоится.

По состоянию на февраль в Беларуси рашисты развернули до сотни вертолетов, несколько десятков единиц фронтовой авиации: истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков. Именно такая мощная авиационная группировка считалась в Генштабе триггером есть ли угроза наступления с территории Беларуси или нет,

– сказал Олег Катков.

Военный эксперт напомнил, что в декабре 2023 года в Беларуси не было такой группировки, и тогда не считалось, что из Беларуси будет новое полномасштабное наступление.

В Генштабе говорят, что сейчас, несмотря на то, что Россия опрокидывает в Беларусь свою авиацию, там нет группировки для нового наступления.

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Олег Катков убежден, что Беларусь – удобная площадка России для имитации наступления, чтобы Украина была вынуждена направлять ресурсы для сдерживания потенциальной угрозы.

Вполне логично, что Кремль будет имитировать, делать маскировку своих намерений осуществить полномасштабное наступление, но в результате его не будет. Ресурсы Украины будут отвлечены, пока враг будет этим пользоваться на других участках фронта,

– сказал Катков.

В то же время, главный редактор Defense Express отметил, что в любой момент даже имитация возможного наступления может перерасти в настоящее наступление.

"Для нас, в любом случае, после 24 февраля, когда Беларусь стала плацдармом для наступления России, уже не будет сюрпризом то, что они могут снова попытаться превратить тысячекилометровую границу с Беларусью в фронт", - сказал Катков.

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