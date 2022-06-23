HIMARS уже в Украине, – Резников "предупредил" оккупантов о жарком лете

Американские системы HIMARS, которые способны с высокой точностью поражать цели на дальнем расстоянии, уже прибыли в Украину. Эта артиллерийская система теперь наиболее дальнобойная, которая есть на вооружении у ВСУ.

Для некоторых россиян лето 2022 года – будет последним

Министр обороны Алексей Резников 23 июня сообщил, что артиллерийские системы HIMARS уже прибыли в Украину. Глава Минобороны Украины поблагодарил американского коллегу Ллойда Остина за военную помощь.

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Как известно, военно-политическое руководство России боялось передачи Украине дальнобойной артиллерии и даже угрожало странам Запада. В ответ Алексей Резников заявил, что для некоторых россиян лето 2022 года – будет последним.

Лето будет жарким для российских оккупантов. И последним для некоторых из них,

– написал Резников в твиттере.

США передали Украине системы HIMARS: что известно

Соединенные Штаты Америки 1 июня одобрили 11 пакет военной помощи Украине. Пакет включает предоставление реактивных систем залпового огня HIMARS, о которых просила Украина.

Дело в том, что американские HIMARS способны поражать цели на расстоянии более 64 километров. Это больше, чем любое другое артиллерийское оружие, которое есть у Украины.

Передача HIMARS затягивалась, поскольку у США было опасение, что Украина может наносить удары по территории России. Это вроде бы спровоцировало бы увеличение обстрелов со стороны России.

Однако президент Владимир Зеленский заверил, что Украина не собирается совершать атаки на территории России.

Также стоит отметить, что максимальная дальность работы HIMARS составляет 300 километров, однако Украина не получила таких систем.

HIMARS, вероятно, уже работает в Украине

В оперативном командовании "Юг" 21 июня сообщили, что украинские силы нанесли удар по российским позициям на острове Змеиный. В ОК "Юг" подчеркнули, что для удара были использованы различные силы и средства.

Днем ранее об обстреле Змеиного 24 каналу сообщили в разведке. Сообщалось, что украинские воины, вероятно, атаковали врага американскими артиллерийскими системами HIMARS.

Со временем в ОК "Юг" отметили, что ВСУ нанесли несколько ударов по оккупантам на Змеином.

Украина получила РСЗО от Великобритании

HIMARS не единственные системы, которые должны по крайней мере выровнять силы ВСУ с оккупантами, которые значительно преобладают в артиллерии.

6 июня Великобритания объявила, что предоставит Украине ракетные системы M270. Эти РСЗО способны поражают цели на расстоянии 80 километров с высокой точностью.

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