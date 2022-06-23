HIMARS уже в Украине, – Резников "предупредил" оккупантов о жарком лете
Источник:Алексей Резников
Американские системы HIMARS, которые способны с высокой точностью поражать цели на дальнем расстоянии, уже прибыли в Украину. Эта артиллерийская система теперь наиболее дальнобойная, которая есть на вооружении у ВСУ.
Для некоторых россиян лето 2022 года – будет последним
Министр обороны Алексей Резников 23 июня сообщил, что артиллерийские системы HIMARS уже прибыли в Украину. Глава Минобороны Украины поблагодарил американского коллегу Ллойда Остина за военную помощь.
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Как известно, военно-политическое руководство России боялось передачи Украине дальнобойной артиллерии и даже угрожало странам Запада. В ответ Алексей Резников заявил, что для некоторых россиян лето 2022 года – будет последним.
Лето будет жарким для российских оккупантов. И последним для некоторых из них,
– написал Резников в твиттере.
США передали Украине системы HIMARS: что известно
- Соединенные Штаты Америки 1 июня одобрили 11 пакет военной помощи Украине. Пакет включает предоставление реактивных систем залпового огня HIMARS, о которых просила Украина.
- Дело в том, что американские HIMARS способны поражать цели на расстоянии более 64 километров. Это больше, чем любое другое артиллерийское оружие, которое есть у Украины.
- Передача HIMARS затягивалась, поскольку у США было опасение, что Украина может наносить удары по территории России. Это вроде бы спровоцировало бы увеличение обстрелов со стороны России.
- Однако президент Владимир Зеленский заверил, что Украина не собирается совершать атаки на территории России.
- Также стоит отметить, что максимальная дальность работы HIMARS составляет 300 километров, однако Украина не получила таких систем.
HIMARS, вероятно, уже работает в Украине
В оперативном командовании "Юг" 21 июня сообщили, что украинские силы нанесли удар по российским позициям на острове Змеиный. В ОК "Юг" подчеркнули, что для удара были использованы различные силы и средства.
Днем ранее об обстреле Змеиного 24 каналу сообщили в разведке. Сообщалось, что украинские воины, вероятно, атаковали врага американскими артиллерийскими системами HIMARS.
Со временем в ОК "Юг" отметили, что ВСУ нанесли несколько ударов по оккупантам на Змеином.
Украина получила РСЗО от Великобритании
- HIMARS не единственные системы, которые должны по крайней мере выровнять силы ВСУ с оккупантами, которые значительно преобладают в артиллерии.
- 6 июня Великобритания объявила, что предоставит Украине ракетные системы M270. Эти РСЗО способны поражают цели на расстоянии 80 километров с высокой точностью.
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