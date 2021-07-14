Думаю, что летом 2022 года получим существенно обновленный ВСП, – эксперт
Источник:24 канал
Верховная Рада проголосовала за закон, который предусматривает конкурсный отбор и проверку на добропорядочность членов Высшего совета правосудия. Вероятно, уже летом 2022 года украинцы получат существенно обновленный ВСП.
Эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик рассказала, что законы О Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей являются неидеальными. Было бы лучше, если бы судьи, которые являются зависимыми и часто коррумпированными, вообще не участвовали во внедрении судебной реформы.
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По словам Чижик, этот процесс необходимо будет контролировать на каждом этапе. Примерно в течение ближайшей половины года состоятся конкурсы в ВККС, а также на вакантные должности в ВСП.
Думаю, что через год, летом 2022 года, мы уже будем иметь новую Высшую квалификационную комиссию судей и существенно обновленный Высший совет правосудия,
– заявила эксперт.
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Чижик рассказала об обновлении Высшего совета правосудия: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Верховная Рада 14 июля проголосовала за основу и в целом за законопроект №5068. Он предусматривает конкурсный отбор и проверку на добропорядочность членов Высшего совета правосудия.
- За соответствующую инициативу проголосовали 259 народных избранников. В первом чтении депутаты поддержали документ еще в мае.
- Также документ предусматривает создание Службы дисциплинарных инспекторов ВСП. Эта структура вместе с этическим советом будут следить за добропорядочностью и профессиональной этикой действующих членов ВСП и кандидатов.