Приехал за объяснением "клеветнической кампании" против Венгрии: заместитель Сийярто прибыл в Киев

Заместитель главы венгерского Министерства иностранных дел Левенте Модьор прибыл в Киев. Чиновник приехал, чтобы потребовать у украинской власти объяснений относительно якобы "клеветнической кампании" против Венгрии.

Об этом венгерский дипломат заявил в видео на своей странице в фейсбуке во вторник, заявления которого цитирует Hirado, сообщает 24 Канал.

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Заместитель Сийярто приехал в Киев

Согласно его заявлению, он обратится к украинскому руководству за объяснениями относительно "клеветнической кампании" против Венгрии, которая, по данным венгерских спецслужб, якобы ведется против Будапешта при поддержке Украины.

Правительство будет защищать страну от всех попыток внешнего влияния, поскольку для нас нет ничего важнее интересов Венгрии,

– сказал Модьор.

Напомним, что на прошлой неделе лидер фракции партии власти Венгрии "Фидес" Мате Кочиш заявил, что Украина якобы ведет кампанию по дискредитации главы их правительства Виктора Орбана.

Венгерский депутат заявил, что спецслужбы Венгрии предупредили о кампании против Орбана. По его словам, "согласно полученной ими информации, украинское государство разворачивает клеветническую кампанию против премьер-министра Венгрии, заявленной целью которой является подрыв международного имиджа премьер-министра и способности Венгрии отстаивать свои интересы".

Он также добавил, что Украина якобы выделила "немалые средства" на эту операцию, и уже начала собирать информацию и создавать фейковые новости.