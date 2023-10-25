Очевидно, что операция бойцов на Левобережье имеет смысл, содержание, направленность и будет иметь дальнейшее развитие. Такими мыслями с 24 Каналом поделился руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, добавив, что оккупанты могут остаться без сообщения с Крымом.
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Какой основной замысел операций на левом берегу Херсона
Как отметил Мусиенко, левобережная Херсонщина – ключ к решению определенных проблем, в частности решение вопроса наступления врага на Востоке и оборонных действий противника на Юге.
Угроза потерять плацдарм на левобережье Херсона и быть отрезанным от Крыма – достаточно большие риски для российского войска. Поэтому оккупанты из Токмака перебросили некоторые подразделения на это направление.
– сказал Мусиенко.
По его словам, оккупанты серьезно опасаются успешных действий Сил обороны. Поэтому переместили солдат с южного фланга Олешек к населенным пунктам: Пойма, Казачьи Лагеря и Крынки. В общем, российские войска имеют неплохой боевой уровень.
Замысел нашего руководства может заключаться в парировании фланговой операции врага в Авдеевке и на Востоке нашими действиями с фланга на Левобережье – это было бы блестяще, если бы все увенчалось успехом, то дало бы широкие перспективы,
– объяснил руководитель Центра военно-правовых исследований.
Мусиенко о рейде бойцов на левый берег Херсонщины: смотреть видео
В частности, это помогло бы в следующем:
- отрезать врага от Крыма;
- нарушить логистику россиян;
- заставить оккупантов передислоцировать силы и резервы, действующие по другим направлениям.
Могут ли ВСУ закрепиться на левобережье Херсонщины
Как отметил Мусиенко, Силы обороны могут закрепиться и продвигаться дальше на левом берегу Херсонской области благодаря дополнительному подкреплению ПВО и огневыми средствами – техникой и артиллерией. Конечно, если такой план будет входить в стратегию военного руководства.
Потому что, если мы говорим о действиях групп, которые могут действовать там без перебрасывания и привлечения техники, возможно замысел в другом: нужно уничтожать определенные огневые точки врага и их позиции, держать оккупантов в беспокойстве, заставлять маневрировать их резервами и сковывать подразделения российских войск, которые могли бы быть переброшены на другие направления,
– заметил Александр Мусиенко.
Ситуация в Херсонской области
- Если на левобережье Херсона продолжатся успешные действия Сил обороны, то у врага начнутся серьезные проблемы по всей линии фронта. В частности, чтобы развивать наступательные действия, необходимо обеспечить прикрытие войск посредством средств ПВО.
- Аналитики ISW заговорили об активизации украинских сил на левобережье Херсона. В частности, наши воины присутствуют в некоторых районах восточного берега Днепра и Антоновского железнодорожного моста.
- Наталья Гуменюк рассказала, что россияне раскрутили истерию о том, что очень боятся продвижения украинских военных на левом берегу Херсонской области. Также оккупанты активизировали использование авиабомб из-за сложной ситуации на Запорожском и Восточном направлениях.