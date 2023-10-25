Очевидно, що операція бійців на Лівобережжя має сенс, зміст, спрямованість й матиме подальший розвиток. Такими думками з 24 Каналом поділився керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, додавши, що окупанти можуть залишитися без сполучення із Кримом.

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Який основний задум операцій на лівому березі Херсонщини

Як зазначив Мусієнко, наразі лівобережна Херсонщина – ключ до розв'язання певних проблем, зокрема розв’язання питання наступу ворога на Сході та оборонних дій противника на Півдні.

Загроза втратити плацдарм на лівобережжі Херсонщини та бути відрізаним від Криму – доволі великі ризики для російського війська. Тому окупанти з Токмака перекинули деякі підрозділи на цей напрямок,

– сказав Мусієнко.

За його словами, окупанти серйозно остерігаються успішних дій Сил оборони. Тому перемістили солдатів з південного флангу Олешок до населених пунктів: Пойма, Козачі Лагері та Кринки. Загалом, російські війська мають непоганий бойовий рівень.

Задум нашого керівництва може полягати у парирувані флангової операції ворога в Авдіївці й на Сході нашими діями з флангу на Лівобережжі – це було б блискуче, якби все увінчалося успіхом, то дало б широкі перспективи,

– пояснив керівник Центру військово-правових досліджень.

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Зокрема, це допомогло б ось у чому:

відрізати ворога від Криму;

порушити логістику росіян;

змусити окупантів передислокувати сили та резерви, які діють на інших напрямках.

Чи можуть ЗСУ закріпитися на лівобережжі Херсонщини

Як наголосив Мусієнко, Сили оборони можуть закріпитися й просуватися далі на лівому березі Херсонської області завдяки додатковому підкріпленню ППО та вогневими засобами – технікою та артилерією. Звісно, якщо такий план входитиме до стратегії військового керівництва.

Зауважте! Наталія Гуменюк зазначила, що наразі зарано стверджувати про висаджування українських воїнів на лівобережжі Херсонської області. Адже ця інформація є лише висновками аналітиків, які базуються на даних російських військкорів.

Тому що, якщо ми говоримо про дії груп, які можуть діяти там без перекидання та залучення техніки, можливо задум в іншому, зокрема: потрібно знищувати певні вогневі точки ворога та їхні позиції, тримати окупантів у неспокої, змушувати маневрувати їхніми резервами й сковувати підрозділи російських військ, які могли б бути перекинуті на інші напрямки,

– зауважив Олександр Мусієнко.

Ситуація в Херсонській області