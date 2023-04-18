Будут держаться зубами за Днепр, – активист сказал, есть ли признаки "жеста доброй воли" на Херсонщине
Российские оккупанты контролируют левый берег Херсонщины. Они регулярно грабят все, к чему могут дотянуться, и не хотят покидать этот регион.
Об этом 24 Каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, никаких признаков централизованного побега оккупантов с левобережья Херсонщины пока нет. Они наоборот хотят сидеть в этом регионе, ведь там все более-менее спокойно.
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Постоянно происходят ротации
Как обьяснил Молчанов, оккупанты постоянно делают ротации в регионе. Многие захватчики не хотят оттуда ехать, поэтому и они усиленно обстреливают населенные пункты на правобережье.
Они не хотят переезжать с более-менее благополучной Херсонщины на Восток, где их ждет смерть. Потому и придумывают разные "военные объекты" на правом берегу, которые они обстреливают. Так они пытаются оправдать свое пребывание в Херсонской области,
– отметил Молчанов.
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Впрочем, когда ротация уже неотвратимая, оккупанты начинают грабить все до чего только могут дотянуться. Однажды был случай, когда под Геническом россияне забрали около 50 лодок у местных жителей.
Некоторые люди даже додумались жаловаться на это гауляйтеру Владимиру Сальдо. Однако в этом нет никакого смысла, ведь у него нет реальной власти на Херсонщине.
Что происходит на Херсонщине: коротко
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что россияне обустраивают рубежи обороны на левобережье Херсонщины. Они пробуют заминировать все побережье.
- Также оккупанты упаковывают все украденное имущество и запасаются гражданской одеждой. Интересно, что именно это происходило перед "жестом доброй воли" россиян на правом берегу Херсонщины.
- Российский диктатор Владимир Путин якобы прибыл на оккупированную территорию Херсонщины 17 апреля. Однако журналисты обнаружили интересную несостыковку, которая демонстрирует, что россияне снова заврались.