Украинские военные создали плацдарм на временно оккупированном левом берегу Херсонской области. В этой части фронта продолжаются соответствующие операции.

Условия на левом берегу Херсона остаются сложными, однако наши военные продолжают свои операции. Очевидно, что это часть попытки создать условия для будущих действий.

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Нужно вытеснить русскую артиллерию

New York Times опубликовала серию интервью с украинскими военными, находящимися на восточном берегу и вдоль реки Днепр. В одном из них командир украинского полка заявил, что ушибы украинских беспилотников сильно подавили российскую дальнобойную артиллерию на восточном берегу за последние месяцы.

Официальные лица ранее заявляли, что украинские войска создали несколько плацдармов на восточном берегу в рамках операции, направленной на вытеснение российских войск из артиллерийской зоны западного берега Херсонской области. Это может позволить украинским силам свободнее действовать в ближних тыловых районах на западном берегу Херсонской области.

Гораздо более многочисленные 152 миллиметровые трубчатые артиллерийские системы, широко используемые российскими войсками в Украине, имеют приблизительный радиус действия 25 километров, хотя российские силы вряд ли развернут эти системы на непосредственной линии фронта из-за угрозы украинского контрбатарейного огня.

Россияне несут потери

Отвод трубной артиллерии и подавление российской дальнобойной артиллерии устранит постоянные угрозы для населенных пунктов на западном берегу и позволит многим бежавшим от российской оккупации украинцам безопаснее вернуться. Уменьшение российского артиллерийского огня также позволит свободнее действовать вдоль наземных линий связи (GLOCs), развертывать более важные контрбатарейные системы и системы противовоздушной обороны в районе реки Днепр и более безопасно начать операции через реку Днепр. Плацдарм должен обеспечить безопасность переправки сил для продолжения операций.

Сообщается, что украинский командир также заявил, что украинские операции на восточном берегу Днепра сейчас направлены на то, чтобы взыскать российские силы в этот район и нанести им большие потери.

– говорится в своде.

Он также добавил, что попытка вовлечь российские силы в этот район была успешной, поскольку российское командование перебросило неопределенные подразделения ВДВ из западной Запорожской области на восточный берег Херсонской области.

Украинские военные официальные лица ранее сообщали, что в результате украинских операций на восточном берегу между 17 октября и 17 ноября погибли 1126 российских военнослужащих и были ранены 2217. Это свидетельствует о том, что украинские защитники могут нанести значительные потери российским силам в этом районе.

Президент России Владимир Путин описал российские оборонные операции на восточном берегу как умышленную попытку заманить и разочаровать украинские силы, однако ISW пока не может оценить, удалось ли это. Деградация обороны российских сил на восточном берегу Херсонской области может способствовать достижению более широкой заявленной оперативной цели – вытеснения российских сил из радиуса действия артиллерии.

The New York Times также опубликовала интервью с украинскими солдатами, воевавшими на восточном берегу, описавшими тяжелые условия ведения операций за Днепром и в установлении позиций на восточном берегу. Эти же трудности могут возникнуть и на левом берегу Херсонщины.

Россияне активно используют разные виды вооружения

Спикер объединенного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что у врага там мощный потенциал наземной техники. Кроме этого, они достаточно активно используют авиацию.

Как только им разрешает погода, они немедленно поднимаются в воздух и применяют управляемые бомбы. Сейчас погода иная, поэтому враг реже использует управляемые бомбы, но часто устраивает обстрелы из пушек, систем залпового огня и танков.

– отметила Гуменюк.

В то же время уничтожение техники происходит, однако и обстрелы не прекращаются. По словам спикера, это говорит о том, что уничтожая технику, мы побуждаем их искать новые способы поражения.

Почему на самом деле Россия наступает на Востоке