Враг безуспешно наступает на Запорожье и возле Авдеевки: карта боевых действий 1 декабря
1 декабря 2023, 08:34Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Ситуация на фронте остается непростой. Враг пытается наступать на нескольких направлениях, однако наши воины дают вражеским войскам достойный отпор.
Россия продолжает ведение преступной полномасштабной войны против Украины. За прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновения.
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Силы обороны дают врагу отпорНа Волынском и Полесском направлениях ситуация остается неизменной. На Северском и Слобожанском направлениях враг продолжает диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на другие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы. На Купянском направлении враг при поддержке авиации вел штурмовые действия возле Синьковки, северо-восточнее Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Силы обороны отразили 7 атак.
Ситуация поблизости Купянская: смотрите картуНа Лиманском направлении наши защитники отразили 6 атак противника в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Торского Донецкой области. Там силами обороны отбиты 6 атак. На Бахмутском направлении россияне пытаются наступать вблизи Богдановки, Андреевки и Клещиевки. Украинские воины отразили 24 атаки. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике.
Ситуация на Бахмутском направлении: смотрите картуНа Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Для этого россияне привлекают авиацию. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника у Степного, Новокалинового, Авдеевки, Тоненького, Северного, Первомайского Донецкой области. Силы обороны отразили 20 атак.
Ситуация на Авдеевском направлении: смотрите картуНа Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши защитники отразили 10 атак. На Шахтерском направлении враг наступательных действий не вел. На Запорожском направлении противник 11 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Роботиного Запорожской области. Также наши воины отбили 4 атаки окупантов возле Вербового Запорожской области.
Враг пытался наступать на Запорожье: смотрите картуНа Мелитопольском направлении наши воины продолжают ведение наступательной операции и наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. На Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.
Наши воины работают по врагу
- За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 1 – по зенитно – ракетному комплексу противника.
- Подразделения ракетных войск поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 6 зенитно-ракетных комплексов, 2 состава боеприпасов, 1 радиолокационную станцию и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.