На "Левобережной" в Киеве взвился густой дым: что там случилось

В Киеве возле станции метро "Левобережная" утром 20 декабря был замечен сильный дым. Серые тучи поднялись высоко в небо.

Возле "Левобережной" загорелся гараж

Сначала в местных телеграм-каналах активно распространяли фото и видео с места происшествия. Однако, что случилось – никто не знал. Журналисты 24 канала связались с ГСЧС Киева.

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Представитель службы Светлана Водолага сообщила о пожаре. У "Левобережной" загорелся гараж. Спасатели оперативно выехали на место происшествия и потушили огонь. Прошло без пострадавших.

Возле "Левобережной" поднялся густой дым: видео

Облака серого дыма поднялись в небо: видео

Пожар на рынке в Луцке

Предыдущий инцидент у станции метро "Левобережная" произошел 8 декабря. Тогда загорелся рынок. Была угроза распространения огня на другие павильоны, но спасатели быстро справились с пожаром. Пострадавших в результате инцидента не было.

Ночью 15 декабря огонь вспыхнул в павильоне Центрального рынка в Луцке. Пожар повредил 400 квадратных метров площади павильона. На место происшествия выехали спасатели и испытательная лаборатория ГСЧС.

Что стало причиной возгорания – не сообщалось.