Біля "Лівобережної" загорівся гараж

Спершу у місцевих телеграм-каналах активно поширювали фото та відео з місця події. Однак, що саме трапилося – ніхто не знав. Журналісти 24 каналу зв'язалися з ДСНС Києва.

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Речниця служби Світлана Водолага повідомила про пожежу. Біля "Лівобережної" загорівся гараж. Рятувальники оперативно виїхали на місце події та погасили вогонь. Минулося без постраждалих.

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Зверніть увагу! Попередній інцидент біля станції метро "Лівобережна" трапився 8 грудня. Тоді загорівся ринок. Була загроза поширення вогню на інші павільйони, але рятувальники швидко впоралися з пожежею. Постраждалих внаслідок інциденту не було.

Пожежа на ринку у Луцьку

Вночі 15 грудня вогонь спалахнув у торговому павільйоні Центрального ринку в Луцьку. Пожежа пошкодила 400 квадратних метрів площі павільйону. На місце події виїхали рятувальники та дослідно-випробувальна лабораторія ДСНС.

Що стало причиною загоряння – не повідомляли.