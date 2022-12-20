Біля "Лівобережної" загорівся гараж
Спершу у місцевих телеграм-каналах активно поширювали фото та відео з місця події. Однак, що саме трапилося – ніхто не знав. Журналісти 24 каналу зв'язалися з ДСНС Києва.
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Речниця служби Світлана Водолага повідомила про пожежу. Біля "Лівобережної" загорівся гараж. Рятувальники оперативно виїхали на місце події та погасили вогонь. Минулося без постраждалих.
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Пожежа на ринку у Луцьку
Вночі 15 грудня вогонь спалахнув у торговому павільйоні Центрального ринку в Луцьку. Пожежа пошкодила 400 квадратних метрів площі павільйону. На місце події виїхали рятувальники та дослідно-випробувальна лабораторія ДСНС.
Що стало причиною загоряння – не повідомляли.