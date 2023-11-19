Что происходит на левом берегу Херсонской области: в ISW проанализировали
Источник:ISW
Силы обороны продолжают удерживать ситуацию на фронте. Аналитики Института изучения войны проанализировали, что происходит на левобережье Херсона.
На левом берегу Херсонской области украинские воины продолжают контрнаступательную операцию Они вынуждают окупантов отступать.
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Украина опрокидывает пехоту
В то же время враг не оставляет усилий атаковать. Накануне бойцы отразили там 12 российских атак.
Известный российский блоггер заявил, что ВСУ при поддержке артиллерии ударили по вражеским подразделениям в районе Поймы (10 километров юго-восточнее Херсона и 4 километрах от реки Днепр) и Песчановки (13 километров и 3 километров).
Также под прицелом Украины оказались оккупанты встретились возле села Крынки в 30 километрах к северо-востоку от облцентра и в 2 километрах от реки.
Пропагандисты жаловались, что украинские силы продолжают опрокидывать на левый берег дополнительную пехоту.
В ISW проанализировали попытки России защититься
- На русской территории все чаще происходят атаки неизвестных дронов. Власти хотят защититься от них, поэтому собираются усилить ПВО.
- Россия взялась за усиление противовоздушной обороны над Центральным федеральным округом. Вероятно, это связано с намерением Украины провести зимнюю кампанию по перекрытию маршрутов поставки врага в тыловых районах – во временно оккупированном Крыму и на территории страны-агрессора.
- В ISW подчеркнули, что Центральный федеральный округ РФ состоит из 18 субъектов, в том числе Брянской, Курской и Белгородской областей на границе с Украиной.