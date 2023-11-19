Что происходит на левом берегу Херсонской области: в ISW проанализировали

Силы обороны продолжают удерживать ситуацию на фронте. Аналитики Института изучения войны проанализировали, что происходит на левобережье Херсона.

На левом берегу Херсонской области украинские воины продолжают контрнаступательную операцию Они вынуждают окупантов отступать.

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Украина опрокидывает пехоту

В то же время враг не оставляет усилий атаковать. Накануне бойцы отразили там 12 российских атак.

Известный российский блоггер заявил, что ВСУ при поддержке артиллерии ударили по вражеским подразделениям в районе Поймы (10 километров юго-восточнее Херсона и 4 километрах от реки Днепр) и Песчановки (13 километров и 3 километров).

Также под прицелом Украины оказались оккупанты встретились возле села Крынки в 30 километрах к северо-востоку от облцентра и в 2 километрах от реки.

Пропагандисты жаловались, что украинские силы продолжают опрокидывать на левый берег дополнительную пехоту.

В ISW проанализировали попытки России защититься