Им припекает от Сил обороны, – Гуменюк о дезертирстве россиян на левобережье Днепра
Вражеские бойцы чувствуют, что им осталось недолго на левом берегу Херсонской и Запорожской областей, поэтому пытаются сбежать оттуда. Важно, что пока это единичные случаи – кремлевские командиры из последних сил удерживают позиции.
В четверг, 16 ноября, об этом рассказала начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, – информирует 24 Канал со ссылкой на эфир национального телемарафона.
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Дезертирство среди россиян в Херсонской области
По словам спикера, среди российских оккупантов процветает дезертирство на левом берегу Херсонской области. Причиной того, что некоторые вражеские бойцы хотят покинуть позиции, является отсутствие мотивации к борьбе.
Это нравственно-психологический дух оккупационного войска. Они действительно пытаются выискивать способы оттуда убраться, но это единичные случаи, которые удаются немногим,
– констатировала Гуменюк.
Пока оккупанты сосредоточены на том, чтобы удержать подразделения на тех позициях, которые определены военным командованием. В то же время вражеские подразделения, уже изучившие ландшафт, пытаются постепенно оттягиваться назад.
Они чувствуют, как им припекает и со стороны самого Днепра, и со стороны Запорожского направления, где есть активность наших Сил обороны. И в таком случае им приходится проводить обходы не только в поисках местных жителей, но и в поисках своих, чтобы вернуть их в подразделения,
– отметила пресс-секретарь Сил обороны Юга.
Ситуация на левом берегу Днепра: последнее
- 14 ноября во время визита в Вашингтон, столицу Соединенных Штатов Америки, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Вооруженные Силы захватили плацдарм на левом берегу Днепра.
- В то же время российское министерство обороны заявило о перегруппировке войск в этом регионе, однако со временем удалило соответствующее сообщение. Эксперты убеждены, что это было репетицией к реальному отступлению.
- Вместе с тем спикер Гуменюк призвала соблюдать информационную тишину и констатировала, что работа наших военных на левом берегу Днепра не подлежит огласке. Это важно, чтобы, в частности, уберечь жизнь гражданского населения региона.