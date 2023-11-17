Концентрация большая, но есть нюанс: какие у окупантов оборонные возможности на левобережье Херсона

Украинские чиновники и военные официально подтвердили, что Силы обороны приступили к проведению операции на левом берегу Днепра. Сейчас бои продолжаются на невыгодных для агрессора рубежах, однако и о существенном успехе Сил обороны пока речь не идет.

Такой мыслью с 24 Каналом поделился лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный аналитик Роман Свитан. По его наблюдениям, определенные неудобства в ведении боевых действий на левом берегу Херсона чувствуют и Силы обороны, и оккупационные войска.

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Что происходит на левом берегу Днепра

Россия сконцентрировала на левом берегу Днепра от 50 до 70 тысяч своих военных. Это серьезные силы, однако они растянуты вдоль реки на несколько километров. Поэтому плотность российских войск на этом направлении невысока, чем и пользуются Силы обороны.

Кроме того, после подрыва Каховской ГЭС первые две линии обороны агрессора смыло водой, и сейчас в этих местах стоит вода. Поэтому "закопаться" у берега просто невозможно. Именно поэтому для России нет смысла сконцентрировать свои силы в местах плацдармов и пытаться выйти к береговой линии.

Какие вызовы стоят перед Украиной

Третья линия обороны россиян в Херсонской области расположена в среднем в 15 километрах от берега. Соответственно, на этих 15-километрах образовалась "серая зона", в которой агрессору тяжело противодействовать Силам обороны.

Благодаря проактивным действиям украинские морпехи сумели создать на левом берегу Днепра ряд плацдармов. Но для того, чтобы перебрасывать более мощные формирования, Силам обороны нужно хотя бы в одном месте взять под контроль всю 15-километровую прибрежную зону.

Роман Свитан о ситуации на левом берегу Херсонской области: смотрите видео

В таком случае, Украина сможет переместить на левый берег танки, артиллерию и зенитные комплексы. Ведь пока что задачи в этой серой зоне выполняют небольшие разведывательные группы, которые при необходимости могут быстро вернуться на правый берег.

"Все зависит от действий России, которая может перебросить на Херсонщину дополнительные силы из-под Купянска или Донецка. Вероятно также, что у Сил обороны недостаточно средств для устойчивого удержания значительных территорий на левом берегу Днепра", – предположил Свитан.

Что происходит на других участках фронта